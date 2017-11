Luis Pérez: "En Segunda División te puede ganar el líder y el colista"

El lateral derecho sevillano del CD Tenerife, Luis Pérez, ha advertido de que la Segunda División es una categoría en la que "cualquier equipo te pueda ganar", tanto el primero como el colista, en referencia al próximo rival, Sevilla Atlético, y ha destacado que "ya es hora" de que el conjunto blanquiazul vuelva a ganar fuera de casa.



Luis Pérez, que se formó en la cadena de filiales del Sevilla, ha comentado que está "contento" por su regreso a "casa" en el partido del próximo sábado ante el segundo equipo hispalense.



Luis Pérez ha destacado que el Sevilla Atlético, colista de la Segunda División, es un equipo "competitivo" que no se los "pondrá fácil", ya que "su mensaje es el de ir solo a ganar".



"Cuando no ganas, tiendes a ponerte nervioso, pero no estoy allí dentro este año. Es un filial y juega bien, no creo que se ponga nervioso", ha recalcado.



El lateral derecho ha destacado que el cuadro sevillano "trabaja, tiene alma y pelea cada balón", al tiempo que ha insistido en que en la categoría "cualquiera te puede pintar la cara".



"Fuera de casa no hemos ganado todo lo que queremos y ya es hora. Estamos muy bien, con dos partidos en casa de buenas sensaciones. Jugando así no perderemos", ha agregado.