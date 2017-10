Malbasic firma el mejor comienzo goleador en el Heliodoro desde 1987

El delantero serbio Filip Malbasic ha sumado cuatro goles en los cuatro primeros partidos que ha disputado el CD Tenerife en liga esta temporada en el Heliodoro Rodríguez López, algo que no había logrado ningún jugador con el conjunto blanquiazul en el fútbol profesional en las últimas treinta temporadas.



El futbolista blanquiazul, que anotó este sábado un doblete en el partido ante el Nástic de Tarragona (2-0), también marcó ante el Granada (2-2) y el Alcorcón (4-0), mientras que no lo hizo ante el Real Zaragoza, encuentro que no disputó.



Se trata del mejor comienzo goleador de un jugador del CD Tenerife en una temporada en casa desde la campaña 1987-1988, cuando el tinerfeño Víctor Celso acumuló cinco tantos en las cuatro primeras jornadas de competición.



Mientras tanto, el curso 2012-2013, con el equipo canario en Segunda División B, el grancanario Aridane Santana marcó cuatro goles en los primeros cuatro partidos que disputó en casa el equipo que entrenaba Álvaro Cervera.