Márquez: "El Athletic es fuerte en defensa, pero nosotros lo somos en ataque"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo Márquez, ha destacado este sábado que el Athletic Club es un rival "fuerte defensivamente", pero el equipo amarillo también lo es "en ataque", en la víspera del choque que medirá ambos equipos mañana en el Estadio de Gran Canaria.



Márquez ha dicho que su rival tiene "mucho ritmo" porque empezó a competir antes que el resto al tener que disputar previa de la Liga Europa, pero el hecho de haber jugado ante el Hertha de Berlín en Alemania el pasado jueves podría acusarlo en forma de cansancio.



"Aunque tienen una plantilla buena y larga, van a jugar otro partido en 72 horas y podrían acusarlo; además, nosotros jugamos en casa y tenemos la moral alta", ha explicado el preparador barcelonés.



Márquez ha recordado que el Athletic, con un dibujo 1-4-2-3-1, presiona bien cuando pierde el balón y si no, "repliega muy rápido", por lo que es un rival "al que cuesta hacerle goles".



El entrenador de Las Palmas también ha apuntado que su equipo, en Málaga, no pasó por muchos agobios en defensa "sin hacer un gran partido", porque el equipo andaluz no les generó muchas ocasiones de gol.



"Lo que me preocupa es seguir mejorando colectivamente cuando el equipo no tiene la pelota", ha admitido el preparador catalán, y al igual que dijo antes de la visita a La Rosaleda, opina que quien marque primero mañana "tendrá mucho ganado".



Además de las bajas de Samper y Tana, el entrenador de Las Palmas ha adelantado que no podrá contar con el central mallorquín Pedro Bigas al seguir arrastrando molestias en una rodilla, a la espera de un diagnóstico más concreto.



Con respecto a la alineación del pasado lunes, ha reconocido que podría plantear "alguna variación", como la de Vitolo como titular porque "ya está recuperado", además de pensar en posibles rotaciones, con tres partidos -Athletic, Sevilla y Leganés- en una semana.



Precisamente con respecto al extremo internacional y su posible regreso al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo miércoles, Márquez ha asegurado que no han hablado ni con el futbolista ni con el club para tomar la decisión de que viaje o no a un campo donde le esperaría un ambiente hostil.



"Es un tema que no hemos tocado, lo hablaremos a partir del lunes. Sé cómo está la situación, pero no lo hemos hablado ni con el jugador ni con el club", ha asegurado Márquez.