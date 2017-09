Márquez quiere que su equipo sea más vertical para superar al Leganés

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo Márquez, ha manifestado que sus jugadores deben ser "más verticales" si quieren ganar el partido que les enfrentará en el Estadio de Gran Canaria al CD Leganés, un rival al que ha elogiado.



El técnico catalán ha advertido de que se encontrarán a un equipo que "no concede muchas ocasiones de gol", por lo que las que tengan, tendrán que "intentar aprovecharlas", pero sobre todo deben llegar "más veces" al área rival de lo que lo hicieron el pasado miércoles en Sevilla, con derrota final por 1-0.



Márquez ha comentado en la rueda de prensa previa al partido que le gusta "mucho" el cuadro madrileño, así como su entrenador, Asier Garitano, porque tiene las "ideas claras", e intuye el planteamiento que opondrá mañana en el Estadio de Gran Canaria.



"Tienen muchos jugadores por detrás de la pelota, con un contraataque muy rápido y buenas acciones a balón parado; está muy bien trabajado tácticamente, por lo que será muy difícil de batir, tendremos que estar muy concentrados", ha explicado.



El entrenador del equipo amarillo, con las bajas seguras de los lesionados Vitolo, Halilovic, Dani Castellano y Samper, duda en contar o no con el francés Loïc Rémy, porque aunque el delantero francés ya se ha ejercitado, teme que una recaída de su lesión muscular provoque una baja aún más duradera.



"Vamos a esperar veinticuatro horas, las lesiones musculares son traicioneras, hay que ir con cuidado porque si no estamos seguros, no podemos hacer que se pierda luego un mes de competición", ha dicho.



Lo que sí ha confirmado Márquez es que no repetirá la alineación que presentó el pasado miércoles en Sevilla, "habrá modificaciones", aunque la participación en el Pizjuán de jugadores con menos minutos ha hecho que ganen "gente para la causa", unos efectivos que ahora se sienten "más importantes", aunque tampoco percibe "mucha diferencia de rendimiento" entre teóricos titulares y suplentes.