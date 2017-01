Martí recupera al Choco Lozano y Edu Oriol para el estreno en 2017

El delantero hondureño Anthony 'Choco' Lozano y el lateral derecho catalán Edu Oriol han superado los problemas físicos que padecieron durante los últimos meses de 2016 y están disponibles para el encuentro del CD Tenerife del próximo domingo ante el Nástic de Tarragona.



El entrenador blanquiazul, José Luis Martí, podrá contar con estos dos futbolistas en el estreno de 2017, después de que hayan superado sus respectivas lesiones les privaran de disputar los últimos encuentros del año.



Por el contrario, Aitor Sanz todavía no ha superado la lesión que se produjo en el último choque del año, ante la AD Alcorcón, y todavía se encuentra recuperándose de un traumatismo en el tobillo.



Edu Oriol, que como consecuencia de las lesiones se ha perdido prácticamente toda la temporada, ha comentado que ahora debe "olvidarse de lo que quedó atrás" y "ayudar desde dentro del campo" al conjunto blanquiazul.



"Sé que me pueden faltar entrenamientos con el grupo y que todo llegará con el ritmo de competición. Me siento disponible y ahora toca esperar", ha agregado.



Edu Oriol ha destacado que el Nástic de Tarragona será "un rival muy difícil", puesto que además ha cambiado de entrenador, al tiempo que ha avisado de que deben ir "partido a partido, porque la temporada es muy larga".



Todavía, con 23 jornadas por delante, todo pueda pasar. Miramos a Tarragona, y luego se hablará de otros partidos", ha comentado sobre el doble compromiso como local de los canarios después del choque ante el Nástic.