Martí: "Hemos ganado en confianza desde que empezó la temporada"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado que el mal partido que hizo el conjunto blanquiazul hace dos semanas en Lorca ante uno de los equipos de la zona baja de la clasificación les debe servir "para aprender la lección", aunque ha destacado que deben centrarse "en el presente" para afrontar el partido ante el colista Sevilla Atlético.



El técnico ha comentado que todos los partidos son "de exigencia máxima" y ha recalcado que cada encuentro lo afrontan con la obligación de intentar conseguir los tres puntos, "sea cual sea el rival".



"Hemos ganado en confianza desde que empezó la temporada. Estas jornadas de Copa y de Liga nos han valido para sentir el potencial que tenemos si nos esforzamos, así tendremos posibilidades de ganar", ha comentado tras los dos últimos empates ante el RCD Espanyol y el CA Osasuna.



"Ganas de ganar. La imagen del otro día fue muy buena y sumamos un punto. Lo que valen son los puntos, y prefiero ganar a cualquier otra circunstancia", ha insistido.



José Luis Martí ha advertido de que el Sevilla Atlético "está necesitado" y de que "la clasificación dice una cosa, pero el fútbol otra, y lo pasaremos mal si no estamos concentrados y no demostramos la calidad que tenemos".



"Espero un partido disputado, ya que el Sevilla Atlético quiere jugar el balón y es intenso. Si superamos líneas tendremos espacios, tenemos que saber encontrarlos. Todo pasa por tener velocidad en la circulación de balón", ha agregado.



"He tenido la suerte de estar en el Sevilla FC cinco años, viví muy buenos momentos y he pisado la Ciudad Deportiva muchas veces. Pero eso es anecdótico, lo importante es conseguir la victoria", ha dicho sobre su vuelta a Sevilla.