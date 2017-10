Martí: "Siempre quiere superar aquello que ha conseguido"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha recordado que están a tres puntos de la promoción y a cuatro del ascenso directo, aunque ha reconocido que deben "corregir" los errores que han cometido.



"La exigencia de este equipo la asumí yo mismo en el momento que decidí continuar aquí. Se me ofreció en el club con la idea de que, si teníamos un equipo competitivo, era lo primero que quería. Una plantilla competitiva para lo que todos deseamos y soñamos", ha comentado.



"Soy una persona que siempre quiere superar aquello que ha conseguido. Y si el año pasado conseguimos pasar una eliminatoria de Copa, este año hemos superado ya dos rondas. Si la temporada anterior nos quedamos a las puertas, evidentemente para este año no me queda otra que buscar aquello que soñamos y que queremos verdaderamente todos", ha concluido al ser cuestionado por los objetivos para esta temporada.

Sobre la Copa del Rey, asegura que todos los equipos se toman "bastante en serio" la competición porque son conscientes de que cualquiera puede llegar a la final, por lo que, considera, que en la actualidad "no hay tantas sorpresas como antiguamente".



El técnico ha destacado, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el RCD Espanyol, que el martes se demostró que "prácticamente" todos los equipos de superior categoría han sacado adelante sus partidos.



"Esto es una eliminatoria y queremos llevarnos el mejor resultado posible. Va a ser una eliminatoria larga, que seguramente se decidirá en la vuelta", ha comentado el profesional balear.



José Luis Martí ha resaltado que la Copa del Rey es "principalmente importante" para la afición del CD Tenerife, ya que desde hace ocho años no ve un partido de la competición en el Heliodoro Rodríguez López.



"Desde que llegué aquí, el club nos hizo una petición sobre que era importante traer la Copa a casa, tratando de progresar lo máximo posible en ella. Hemos ido cumpliendo esos objetivos porque creemos que es un partido que ilusiona a la afición, viendo nuevamente a un equipo de Primera División en el estadio, sobre todo viendo a su equipo y disfrutando del torneo en casa", ha añadido.



El entrenador ha informado de que el italiano Samuele Longo, exdelantero del RCD Espanyol, ya está apto para jugar después de su lesión, aunque deberán ir "regulando los minutos para que vaya cogiendo ritmo".



El técnico del CD Tenerife ha adelantado que habrá cambios en el once inicial, mientras que ha dicho que espera a un oponente "competitivo, con un entrenador que no permite ningún tipo de relajación, ordenado, que sabe bien a lo que juega y peligroso al contragolpe".



El técnico ha señalado que nunca pone favoritos en un partido, ya que "en un partido a noventa minutos cualquier cosa puede pasar, y se demuestra día a día".