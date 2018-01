Pep Martí se la juega frente al Valladolid

El Heliodoro Rodríguez López acogerá una cita en la que José Luis Martí se juega su futuro inmediato en banquillo del Tenerife, después de la racha negativa de los canarios, que se contrapone con la dinámica del Real Valladolid, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.



Tras la inesperada derrota ante el Barcelona B, la imagen que mostró el equipo y, sobre todo, la racha de tres victorias en los últimos diecisiete partidos oficiales, el técnico balear siguió contra todos los pronósticos al frente del equipo insular, aunque su puesto pende de un hilo que está a punto de partirse.



Será el segundo partido consecutivo que dispute en el Heliodoro Rodríguez López el cuadro chicharrero, que está obligado a reaccionar y cambiar la dinámica de forma inminente, si quiere seguir aspirando a, por lo menos, luchar por colarse en los puestos de promoción a Primera División.



En el Tenerife continúan arrastrando problemas físicos Samuele Longo, máximo goleador del equipo, Paco Montañés y Juan Villar, aunque este último podría tener algunos minutos en la segunda parte.



Uno de los centros de atención de la tarde será el posible debut de Luis Milla, quien ha llegado esta semana a la isla procedente del Fuenlabrada, después de que la entidad insular haya pagado medio millón por hacerse con sus servicios.



José Luis Martí podría cambiar nuevamente de esquema de partido y apostar por el rombo en el centro del campo, dibujo con el que ha acabado jugando el equipo en los dos últimos partidos.



El Real Valladolid quiere mantener ante el Tenerife su progresión, que le ha permitido sumar cuatro victorias en los últimos cinco partidos, con obligados cambios en el once titular ante las ausencias del máximo goleador del equipo, Mata, que cumple ciclo de sanción, y de Kiko Olivas, lesionado.



En los últimos encuentros, los vallisoletanos han demostrado su mejoría defensiva, un paso muy importante para escalar posiciones y encontrar cobijo en la zona alta de la tabla, que es el objetivo del club blanquivioleta.



El problema sigue estando fuera de casa, donde el Real Valladolid no se muestra tan efectivo, si bien la intención es la de repetir la solidez mostrada en el Mini Estadi ante el Barcelona B y llevarse una victoria mañana, en este caso, del Heliodoro Rodríguez López tinerfeño.



Mientras que para los de Luis César un triunfo implicaría ganar confianza y confirmar la buena dinámica del equipo, para los insulares supondría pasar página respecto a la última derrota ante el filial del Barcelona, en una temporada en la que aspiran a lograr el ascenso que rozaron en la anterior.



Para el técnico del Valladolid, "será fundamental repetir las buenas sensaciones en defensa y no incurrir en viejos errores" que les ha lastrado durante varios partidos, al encajar goles en los primeros compases de los mismos, algo que han conseguido evitar con mayor concentración en su área.

Ficha técnica CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Aveldaño, Jorge, Camille; Alberto, Bryan Acosta, Aitor Sanz, Juan Carlos Real; Casadesús, Malbasic.



Real Valladolid: Masip; Antoñito, Deivid, Calero, Moyano; Borja, Anuar, Luismi, Hervías; Óscar Plano, Chris Ramos.



Árbitro: David Pérez Pallas (Comité Gallego ).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Horario: 19:00 hora canaria (20:00 hora peninsular).