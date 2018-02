Martí reconoce que no sacó el mejor rendimiento a la plantilla

El exentrenador del CD Tenerife José Luis Martí ha reconocido este lunes que el equipo tiene una "plantilla extraordinaria", de las mejores de la categoría, pero no le ha podido "sacar su mejor rendimiento", aunque ha destacado que las lesiones han lastrado bastante.



"Estoy contento por lo que me transmitió la gente. Saben que me he esforzado al máximo a pesar de que las cosas no han funcionado. Mañana podré despedirme de los jugadores. Desde anoche he recibido muchos mensajes de apoyo", ha manifestado en la rueda de prensa de su despedida.



José Luis Martí ha comentado que ha aprendido muchas cosas en su primera etapa como entrenador, tanto "del club, de los trabajadores y, sobre todo, de los jugadores".



"Cada día he aprendido algo y me servirá para un futuro", ha agregado.



El entrenador ha asegurado que no se va frustrado, ya que ha hecho todo lo que ha podido y creía oportuno, al tiempo que ha destacado que "los resultados mandan".



"Seré un aficionado más del equipo, apoyaré desde fuera en todo lo que pueda. Aquí me dieron una oportunidad única e intenté sacar el máximo a los jugadores", ha agregado.



"Siempre miro el lado positivo. Soy realista, las cosas no iban de la mejor manera, pero no puedo ser negativo porque se lo hubiera transmitido a la plantilla. Se debe mirar hacia adelante y todos deseamos que el domingo el CD Tenerife logre el triunfo", ha insistido.



José Luis Martí ha comentado que "los jugadores deben recobrar la confianza y lo único que les pido es que se esfuercen con el nuevo míster tanto o más de lo que se esforzaron" con él, al tiempo que ha dicho que está convencido de que los resultados llegarán.

"Los resultados marcan la trayectoria. Es injusto"

Por su parte el presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha explicado que la destitución de José Luis Martí como entrenador se debe a que los resultados no están llegando como estaba previsto, ya que formaron una "gran plantilla para luchar por los puestos altos" y ahora el equipo corre el peligro de meterse en la zona baja.



En la rueda de prensa de despedida del técnico balear, el mandatario blanquiazul ha comentado que prescindir de los servicios de un entrenador a veces es injusto, pero hay momentos en los que "te ves obligado a tomar decisiones" para que lleguen los resultados y el equipo tenga una reacción.



"Gracias a José Luis Martí por todo los que no ha dado. Esto no es una despedida, sino un hasta luego porque, ojalá, nos volvemos a encontrar", ha dicho.



Miguel Concepción ha relatado que las cosas no han salido como estaba previsto y que los dirigentes tienen una responsabilidad.



El presidente ha recordado que el club le debe mucho a José Luis Martí, ya que llegó a la isla "en un momento complicado y recuperó al equipo", mientras que al siguiente año les devolvió la ilusión y estuvo a un gol de lograr el ascenso a Primera División.



"En el fútbol, los resultados marcan la trayectoria. Es injusto", ha insistido el presidente, quien ha dicho que el entrenador balear "no es cualquier persona, es alguien que creció en nuestro club".