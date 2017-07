Miguel Ángel Ramírez reconoce un cambio de planes en la contratación del entrenador

La Unión Deportiva Las Palmas ha admitido este lunes, a través de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, un cambio de planes en la contratación del entrenador del primer equipo, con la designación de Manolo Márquez, procedente del filial Las Palmas Atlético, en lugar del italiano Roberto De Zerbi.



Ramírez ha declarado a la emisora oficial UD Radio que la comisión deportiva del club entiende que Márquez es "la mejor opción", porque algunos aspectos relacionados con el técnico italiano no terminaban de convencer a la entidad, como su nivel de idioma español.



" A priori la apuesta por De Zerbi nos agradaba, pero han ocurrido cosas que no nos han convencido mucho, y optamos por cambiar la decisión final", ha reconocido el presidente de la Unión Deportiva en la emisora oficial.



Ramírez ha explicado que en ningún momento hicieron público el nombre de Roberto De Zerbi porque entendían que había que realizar "un proceso de conocimiento de la situación" y profundizar "más", y el tiempo les ha dado "la razón" en el sentido de que esa opción "no iba a ser la mejor".



El presidente de Las Palmas ha recordado que siempre dijo que el nuevo entrenador "iba a ser español", y al final todos en el club están "muy contentos y satisfechos" con la decisión adoptada porque Márquez "conoce perfectamente la casa", asumen "menos riesgos" con su designación y era una opción que tenía "mucha fuerza".



El presidente de la Unión Deportiva entiende que empieza "una nueva era", y qué mejor que "apostar por un cuerpo técnico canario", ya que al nuevo entrenador del primer equipo se unirán los exfutbolistas isleños Juan Carlos Valerón y Paquito Ortiz como ayudantes, y Santi Lampón como entrenador de porteros.



Por su parte, Manolo Márquez ha reconocido que ha llegado la oportunidad de su vida al ser designado primer entrenador de la UD Las Palmas, equipo del que es "seguidor acérrimo" a pesar de haber nacido en Barcelona, aunque tiene ascendencia canaria.



Sin ser un futbolista famoso ni destacado, Márquez ha entrenado en todas las categorías de base hasta alcanzar la Segunda B del fútbol español, y ahora le llega la ocasión de dirigir a un equipo en Primera sin ninguna experiencia previa en el fútbol profesional.



"Entrenar a la Unión Deportiva me da un plus de motivación, es una gran meta que he perseguido desde que comencé a los 20 años con benjamines. No es fácil que los clubes apuesten en la actualidad por gente de la casa, por lo que estoy muy agradecido", ha declarado el nuevo técnico amarillo a la web oficial.