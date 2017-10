Momo reconoce que el equipo está "tocado" pero receta "estar unidos" y "apretar"

El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Jerónimo Figueroa 'Momo' confía en que el equipo amarillo dé una buena imagen el próximo domingo en su visita al Villarreal CF, en la novena jornada de LaLiga Santander, así como en hacer "un buen partido" en el Estadio La Cerámica.



El veterano extremo isleño ha asegurado en conferencia de prensa que solo "con trabajo" se puede salir de la actual del conjunto canario, en puestos de descenso después de encadenar cuatro derrotas consecutivas en la competición.



"El equipo está tocado, no andamos bien, hay nerviosismo, inquietud, desconfianza, no estamos cómodos defendiendo, y ahora tenemos que estar unidos, apretar, y a mirarse cada uno lo que está haciendo bien y mal", ha reflexionado ante los periodistas.



Momo cree que hay "buenas individualidades", pero lo importante es intentar "ser un bloque y no hacer la guerra cada uno por su cuenta", corroborando el mensaje que también ha reiterado el nuevo entrenador, Pako Ayestarán, desde que se hizo cargo del equipo.



Acerca de la coyuntura actual, Momo cree que en estos momentos el estado de ánimo es "más importante que lo futbolístico", y es consciente de que deben "entrar en una dinámica positiva, tener personalidad y soltura en el campo, que es lo que puede cambiar esta situación", porque salir de la zona baja de la clasificación en Primera "no es fácil".



Con respecto al rival del domingo, Momo reconoce la dificultad de visitar al Villarreal, "un equipo que se mueve bien por dentro, pero también deja jugar", y es optimista porque en la temporada 2015-2016 la Unión Deportiva llegó en una situación parecida y ganó por 0-1 con un gol de cabeza de David García, en una jugada a balón parado.