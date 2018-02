Montella: "Lo único positivo es la victoria"

Vincenzo Montella, entrenador del Sevilla FC, ha manifestado tras ganar por 1-2 a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria que lo "único positivo" del partido realizado por su equipo ha sido "la victoria", y que deben "mejorar mucho" si quieren alcanzar la cuarta posición de LaLiga Santander.



El técnico italiano ha dicho en la rueda de prensa posterior al choque que en el primer periodo, que finalizó con 0-1, debieron marcar "muchos más goles", y que no estaba contento por ello.



Con respecto a la última acción del partido, invalidada y que acabó en gol del equipo canario que pudo suponer el empate, el napolitano ha dicho que "no se puede juzgar todo un partido por una sola jugada", y que los árbitros "alguna vez pueden errar", como ocurre también en Italia.



Montella desconoce el alcance de la lesión muscular que sufrió Joaquín Correa al borde del descanso, y que obligó a su sustitución por Sandro Ramírez.



"En mi cabeza solo estaba el partido, quizá mañana sepamos lo que tiene el jugador", ha dicho a los periodistas, preguntado por la posible baja del extremo argentino para el partido de Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Manchester United en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.



Por otro lado, al entrenador del Sevilla le gustó la participación en el tramo final del partido del grancanario Roque Mesa, recibido en el Estadio de Gran Canaria con división de opiniones.



"Me ha gustado muchísimo, ha entrado al partido con una buena agresividad", ha dicho acerca del rendimiento del centrocampista isleño, que incluso recibió una tarjeta amarilla.