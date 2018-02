Nacho Gil cree también que el sustituto ideal de Jonathan Viera es Tana

El centrocampista Nacho Gil, cedido por el Valencia a la UD Las Palmas, ha dicho este miércoles que, a su juicio, el conjunto isleño no fichará a ningún jugador para reemplazar a Jonathan Viera, y que su sustituto ideal es Tana, como también propuso en su día el nuevo jugador del Beijing Guoan chino.



Viera se ha despedido esta mañana de sus compañeros en Telde, y al término del entrenamiento, Nacho Gil ha comparecido ante los periodistas para indicar que "cree" que Las Palmas "no va a fichar a nadie", a pesar de que el club ha recibido la autorización de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol para hacerlo.



El futbolista valenciano ha reconocido que el equipo ha perdido "a un gran jugador", pero tratan de asimilarlo cuanto antes para centrarse en el partido del próximo sábado ante el CD Leganés, en el Municipal de Butarque.



Gil ha disputado cuatro partidos desde su llegada en el mercado invernal, aunque no ha completado ninguno de ellos, y ha reconocido que no está ofreciendo su mejor nivel.



Además, ha confesado que en el Valencia, su club de procedencia, se hacían las cosas "de manera diferente", porque se practicaba otro tipo de fútbol , y por ello su adaptación está siendo "más complicada".



Además, ha indicado que aunque el entrenador del equipo amarillo, Paco Jémez, le sitúa en la banda izquierda y pide a los extremos "amplitud", no es esa su mejor posición, y se encontraría más "cómodo" por el centro, precisamente donde jugaba Viera.



Gil no esconde que los tres puntos del sábado en Leganés serán "importantes", porque permitirían al equipo salir del "pozo" de la zona de descenso -a la espera del Levante-Betis del lunes 26-, pero tendrán la misma trascendencia que los del jueves 1 de marzo ante el FC Barcelona porque "en esta Liga se puede ganar a cualquiera".