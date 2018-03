El Nàstic - Tenerife, un duelo para luchar por escapar del descenso

El Nàstic necesita este domingo la victoria para alejar nuevamente los fantasmas del descenso y para evitar una lucha que posiblemente se alargue hasta el final de la temporada, frente a un conjunto, el Tenerife, que afronta esta visita con el objetivo de mejorar sus prestaciones lejos del Heliodoro Rodríguez López.

Después de haber sumado siete puntos de nueve posibles en los tres primeros partidos de Joseba Etxeberria, el Tenerife afronta la visita a Tarragona con el objetivo de mejorar sus prestaciones lejos del Heliodoro Rodríguez López, algo imprescindible si los canarios quieren soñar con una remontada para meterse enm la promoción.



El equipo tinerfeño llega al choque tras la victoria ante el CD Lugo (3-1), en un partido en el que demostraron que siguen teniendo pólvora arriba y, además, mejoran en la parcela defensiva, asignatura pendiente que el técnico vasco ha dejado claro que deben superar.



De cara a este partido, el conjunto insular recupera a Samuel Camille y Luis Milla, quienes se han recuperado de sus respectivos problemas físicos y podrían reaparecer este domingo.



Samuele Longo volverá a ser la referencia ofensiva del equipo y, tras el buen rendimiento de la semana pasada, previsiblemente el hondureño Bryan Acosta ocupará la mediapunta para apretar en la salida de balón del rival.



Una victoria del cuadro chicharrero permitiría a los insulares abrir brecha con la zona baja y recortar con la zona alta, justo antes de recibir a un rival directo como el Real Oviedo.



El Nou Estadi no ha sido un feudo seguro para los locales esta campaña y el equipo de Nano Rivas espera volver a regalar un triunfo a sus seguidores, algo que no consigue desde el pasado 10 de diciembre, cuando superó al Sevilla Atlético por 2-1.



El técnico del Nàstic no podrá contar para el encuentro con piezas muy importantes en la plantilla como Nicolau Dumitru, Álvaro Vázquez y Javi Márquez, bajas por lesión, y Omar Perdomo, por la cláusula contractual que no permite jugar al delantero contra su exequipo.



Nano Rivas tendrá, por tanto, problemas para confeccionar el once, aunque volverá a salir con un esquema táctico ofensivo con la voluntad de ser el protagonista del partido.



Sergio Tejera acompañará al recuperado Fali -se retiró en el último partido de Liga con molestias-, en un doble pivote que estará acompañado en el centro del campo por Maikel Mesa y, posiblemente, por Jean Luc, muy intermitente esta temporada pero uno de los pocos hombres capaz de desequilibrar en el uno contra uno.



Manu Barreiro y Ike Uche serán, con toda probabilidad, los jugadores más adelantados del equipo local, que espera recuperar el olfato goleador de etapas pretéritas que dieron grandes momentos al Nàstic.