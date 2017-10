El Tenerife busca romper el maleficio foráneo frente al Oviedo

El Real Oviedo quiere hace buenos sus dos últimos empates ante Zaragoza y Barcelona B volviendo a la senda de la victoria en casa, pero para ello tendrá que derrotar a un Tenerife que desea romper su mala racha como foráneo ya que ha caído en sus tres salidas.



Para el técnico del Oviedo Juan Antonio Anquela, el Tenerife tiene la "mejor plantilla" de la categoría y llega en un gran estado de forma.



El conjunto carbayón, por su parte, llega al choque 14ª clasificado con 10 puntos en su haber, a solo tres de un Tenerife que se encuentra en los puestos altos de la tabla, y ante el que tendrá que mejorar su "constancia" si no quiere que se le escapen puntos como ocurriera ante Albacete, Zaragoza y Barcelona B, partidos en los que los azules no administraron bien sus ventajas.



Anquela, que no está preocupado por la intensidad del equipo, quiere que los carbayones vuelvan a tener "equilibrio" y sean "constantes" durante los noventa minutos de partido, ya que si algo ha demostrado el conjunto asturiano es que es capaz de marcar en todos los partidos.



El jienense se toma la visita del Tenerife al Tartiere, donde los azules han sumado dos victorias, una derrota y un empate, como una nueva prueba para ver el "nivel" del equipo y descubrir de qué es capaz el Oviedo ante la que considera la mejor plantilla de la categoría.



Anquela recupera para el choque, al menos, a dos futbolistas, Diegui Johannesson y Mariga, aunque parece difícil que salgan de inicio ante el Tenerife ya que vienen sin "ritmo de partido" y el técnico prefiere ir "poco a poco" con su integración.



Ambos podrían ser la novedad en la convocatoria, que lleva cuatro semanas conformada por los mismos 18 jugadores, mientras que en el once la novedad será la entrada de Mossa por Christian en el lateral derecho tras ver este último la quinta amarilla ante el filial culé.



El Tenerife tratará de romper la mala dinámica en la que se encuentra inmerso en los partidos como visitante mañana en el Carlos Tartiere, ya que el conjunto blanquiazul ha perdido en sus últimas tres salidas en competición liguera.



Con la excepción en el primer partido lejos del Heliodoro Rodríguez López ante el filial del Barcelona, así como en los dos partidos de Copa del Rey, en los que los canarios ganaron con holgura, los partidos como foráneo del equipo de José Luis Martí finalizaron con derrota.



De hecho, el equipo insular acumula tres partidos ligueros como visitante sin conseguir marcar ningún tanto, ante el Real Valladolid (2-0), el Córdoba (2-0) y el Lugo (1-0).



Los números como visitante del cuadro chicharrero se contraponen a los resultados en el recinto de la capital tinerfeña, escenario en el que los canarios solamente han dejado de sumar dos puntos en lo que va de campeonato.



Ante este partido, José Luis Martí recupera a su capitán, el extremo derecho Suso Santana, después de haberse perdido los últimos cinco partidos por sanción, y también al central Carlos Ruiz, una vez recuperado de su lesión.



Mientras tanto, no podrán jugar el choque Bryan Acosta, con la selección hondureña, y los lesionados Samuele Longo y Samuel Camille.



El Tenerife ha visitado al Real Oviedo en 26 ocasiones en el campeonato nacional de Liga, con un saldo de ocho victorias, dos empates y 16 derrotas, amén de un coeficiente de 24 goles a favor y 37 en contra.

Ficha Técnica R. Oviedo: Juan Carlos; Cotugno, Verdés, Carlos Hernández, Mossa; Forlín, Folch; Diegui Johannesson o Yeboah, Aarón Ñíguez, Saúl Berjón; Toché.



CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Aveldaño, Jorge, Iñaki Sáenz; Vitolo, Aitor Sanz, Juan Carlos, Tyronne; Casadesús, Malbasic.



Árbitro: Ocón Arráiz, Daniel (Colegio La Rioja).



Estadio: Carlos Tartiere



Horario: 21.00 hora local.