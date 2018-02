Paco Jémez: "Contra el Sevilla tengo a Viera; lo que pase después no depende de mí"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha dicho este viernes que dispondrá de Jonathan Viera para el partido de este Sevilla -ha entrado en la lista de 19 jugadores-, pero lo que "pase después" no depende de él, con el posible traspaso del jugador al Beijing Guoan de China.



El técnico isleño ha intentado eludir las preguntas sobre el caso Viera en la rueda de prensa de este viernes, porque no quiere distraer la atención del "importantísimo" partido ante el conjunto andaluz, y se ha limitado a decir que cuenta con el futbolista para este sábado, pero no sabe lo que sucederá con su futuro.



"Mi vida es hasta mañana, y para mañana tengo a Jonathan Viera, está perfecto para jugar. Luego veremos y decidiremos", ha dicho a los periodistas.



Jémez ya ha tratado sobre este "asunto delicado" con el presidente, el director general y el propio futbolista, a los que ha dado su "opinión", pero recomienda tratar "con mucho cuidado" un tema "muy sensible", en el que, a su juicio, "no tiene mucho sentido hablar y especular" sobre algo que "oficialmente" no ha ocurrido.



Jonathan Viera ha recibido una suculenta oferta del citado equipo chino para las próximas tres temporadas, y aunque en un principio la Unión Deportiva se negaba a su traspaso y remitía al club asiático al pago de su cláusula de rescisión -30 millones de euros-, en las últimas horas ambos clubes podrían haber acercado posturas para formalizar la operación.



Con respecto al partido ante el Sevilla, Jémez ha subrayado que por primera vez en mucho tiempo tienen la oportunidad de salir de la zona de descenso "al menos de forma momentánea", si logran los tres puntos, y a la espera de que pierda el Levante el domingo -también a mediodía- en su visita a la Real Sociedad.



El técnico pretende que su equipo siga mejorando como en las últimas jornadas, y que repita un triunfo como el logrado ante el Valencia ante otro equipo "que todo el mundo supone que es mejor".



Jémez pide a su equipo que sea "más valiente que nunca" ante un rival "con muchas variantes para hacer daño", y asegura que no deben pensar en que el rival esté más pendiente de su compromiso de Liga de Campeones de la próxima semana ante el Manchester United en el Sánchez-Pizjuán.



"Empezamos a depender de nosotros más que nunca, y tenemos que demostrar que somos mejores, al menos mañana", ha explicado el técnico isleño.



Con respecto al nigeriano Imoh Ezekiel ha reconocido que va convocado como "alternativa" a Calleri, pero que solo está para jugar "un rato", mientras que su compatriota Emmanuel Emenike, pese a haber perdido cuatro kilos, sigue sin poder entrenarse por sus problemas de rodilla.