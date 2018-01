Paco Jémez, "muy contento" porque su equipo hizo "más cosas bien que mal"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Jémez, ha dicho que su equipo hizo "más cosas bien que mal" en el empate copero ante el Valencia (1-1), esta noche en el Estadio de Gran Canaria, y que se va "muy contento" del rendimiento de sus jugadores.



El técnico isleño se queda con la "intensidad alta" y la "cantidad de ayudas" de sus hombres, lo que considera "básico", pero cree que deben tener "mayor profundidad", con más "disparos a gol" y no tener posesión de balón en "zonas que no van a ningún sitio", pero lo de este miércoles ha sido "un primer pasito".



Jémez ha reconocido que tras una "muy buena primera parte" ante uno de los "mejores equipos" de Primera, la segunda fue "totalmente diferente", en la que debieron poner en más aprietos a su rival, aunque era "difícil" mantener el nivel físico de la primera.



Además, el gol encajado a cinco minutos del final puede marcar el partido de vuelta, aunque en su cabeza ya está el choque liguero del próximo sábado ante el Eibar, de nuevo en el Estadio de Gran Canaria, y afrontarlo "sin miedo alguno".



Con respecto al choque de vuelta en Mestalla, el próximo martes, Jémez ha dicho que "hay que jugar el partido a ver qué pasa, hoy hemos competido en la primera parte al mismo nivel que el Valencia, y el resultado final puede darles una ventaja con ese gol, pero también lo podemos hacer nosotros allí", ha dicho.



De Alejandro Gálvez, debutante hoy en el centro de la defensa, ha dicho que lo ha visto "bien" y el andaluz "va a encontrar su nivel" porque es un central "muy completo", aunque el próximo sábado no podrá jugar contra el Eibar, equipo que lo ha cedido hasta final de temporada, con opción de compra para el equipo amarillo.