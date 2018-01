Paco Jémez: "La victoria nos sirve para ganar confianza"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, aseguró este sábado tras la victoria ante el Valencia que el triunfo "sirve para ganar en confianza" aunque reconoció que "hay que seguir trabajando, a medida que pase el tiempo, el equipo estará mejor".

El entrenador amarillo, tal como recoge la web del club, sostuvo que "me ha gustado la actitud de los jugadores sobre todo sin balón, pero aún queda seguir trabajando" y añadió que "el equipo me gustó, han hecho un gran partido, esta victoria sirve para ganar confianza".

Acerca del gol encajado, Paco Jémez dijo que "es de las cosas positivas que saco, hemos sabido sobreponernos y hoy he visto a un equipo con más entereza". "Entiendo que los jugadores con un resultado a favor tuviesen un poco de miedo, pero yo quería que fuesen a por otro gol hasta el final" aseguró.

En relación a una futura salida de Mauricio Lemos, aclaró que "aún no hemos decidido nada, no voy a desprenderme de ningún jugador sin una contraprestación". Del once inicial en el día de este sábado, "arriesgamos poniendo a Tana y a Jonathan delante de Peñalba, porque ganas en lo ofensivo pero Tana me ha sorprendido y ha hecho un partidazo".

Por último, mandó un recado a la afición, a quien agradeció, "ese achuchón, nos ha ayudado mucho".