Pako Ayestarán: "No se trata de ser más defensivos, sino de cometer menos errores"

Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, ha manifestado este sábado que su equipo no debe ser más defensivo, sino que tiene que intentar "cometer menos errores" en la visita de este domingo al Villarreal, después de la contundente derrota del pasado lunes ante el Celta (2-5).



El técnico vasco ha dicho en conferencia de prensa que ve a sus jugadores "convencidos" del trabajo realizado durante la semana en los entrenamientos, y ahora solo falta que sean "capaces de plasmarlo" en el estadio de La Cerámica, porque viajan "dispuestos a competir" en el partido.



Ayestarán ha elogiado al conjunto castellonense, "un rival importante, que lleva años haciendo las cosas bien", y que aunque ahora sea entrenado por Calleja, cree que atesora virtudes de los anteriores técnicos, Fran Escribá e incluso Marcelino García Toral.



"Sigue siendo un equipo muy competitivo, defiende y ataca bien a nivel colectivo, tiene jugadores que se asocian bien en el centro del campo y dos puntas que muchas veces marcan la diferencia", ha analizado.



El preparador guipuzcoano no ha revelado la alineación "porque no la saben aún los jugadores", y con respecto a futbolistas como Vitolo y Rémy, suplentes ante el Celta y autores de los dos goles amarillos en los minutos finales, se ha limitado a decir que están "aptos para jugar".



Además, con la incorporación al grupo del centrocampista catalán Sergi Samper "se amplía el abanico" porque es un jugador que puede aportar "cosas diferentes", así como Vicente Gómez, después de varias semanas entrenándose "sin molestias".



En cualquier caso, Ayestarán descarta cambiar la forma de jugar porque "si hacemos otra cosa, vamos a ir contra natura y no vamos a sacar lo mejor de los futbolistas. Hay que asentar la idea y tenemos que encontrar nuestro camino en base a las características de los jugadores".