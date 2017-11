Las Palmas y el Levante se miden en un duelo que sabe a final

Las Palmas y el Levante disputarán este sábado un partido con aires de final, especialmente para el equipo grancanario, penúltimo clasificado tras acumular siete derrotas consecutivas, y donde peligra el puesto de su entrenador, Pako Ayestarán.



El conjunto valenciano, por su parte, llega a la cita después de seis jornadas sin conocer la victoria -tres empates y tres derrotas-, unos números por los que también se empieza a cuestionar a su técnico, Juan Ramón López Muñiz, aunque su equipo no esté en puestos de descenso y doble en puntos a su rival de este domingo.

Para la Unión Deportiva es un partido clave. No será un final para el equipo amarillo, porque después de este encuentro aún tendrá dos tercios de competición por delante, pero sí lo puede ser para su entrenador, que solo conoce la derrota en LaLiga Santander desde que se hizo cargo del equipo amarillo en octubre.



Un nuevo tropiezo en forma de derrota, este domingo ante el Levante, podría precipitar su destitución, y aunque desde el club isleño se ha ratificado la confianza en el técnico vasco, se ha hecho con un mensaje público ambiguo, siempre supeditado a los resultados que obtenga.



La mejor noticia para Ayestarán es que este domingo podrá disponer de Jonathan Viera. El capitán se apunta a tirar del carro después de recuperarse, antes de lo previsto, de la lesión que sufrió en el anterior partido en casa ante el Deportivo (1-3), el pasado 30 de octubre. Su periodo de baja de estimaba en cuatro semanas.



El atacante internacional, aunque ha reconocido que no está físicamente como hace un mes, ha lanzado un mensaje tajante: "Quiero jugar, y voy a jugar", sabedor de que el equipo le necesita más que nunca para sacar el partido adelante y acabar con la crisis galopante de resultados.



Por lo demás, el entrenador guipuzcoano solo tendrá las bajas del marroquí Oussama Tannane y del croata Alen Halilovic, ambos en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.



Esta semana se reincorporaron al grupo Víctor Machín 'Vitolo' y Mauricio Lemos después de participar con las selecciones absolutas de España y Uruguay, respectivamente.



El Levante se presenta en Las Palmas en su peor momento de la temporada, después de seis jornadas sin ganar después de tres empates y tres derrotas, y consciente de que un nuevo tropiezo reduciría la ventaja de seis puntos que mantiene ahora con la zona de descenso.



Además, el Levante, que no ha ganado en sus últimos 17 partidos como visitante en Primera División, llega a este duelo muy mermado por las lesiones y tiene hasta seis bajas por problemas físicos de distinta consideración.



El técnico asturiano tiene las bajas de los lesionados Nano Mesa, Roger Martí, Iván López, Sasa Lukic, Antonio Luna, Pedro López ni puede contar con el sancionado Jefferson Lerma, que además está lesionado, y ha prescindido por decisión técnica de Mitch Langerak.



La baja de Pedro López en defensa sería cubierta por Shaq Moore, un jugador del filial que ya ha debutado este curso con el primer equipo, mientras que Toño García sería titular en la banda izquierda de la línea defensiva.



A pesar de que José Campaña ha sufrido un proceso febril los primeros días de la semana se mantendría como titular, mientras que Rober Pier y Cheick Doukouré pugnan por un puesto en la formación inicial en sustitución del sancionado Lerma.



Además, el centrocampista José Morales sufre unas molestias en el tobillo izquierdo y si no se recupera a tiempo jugaría Samu García. En ataque, el delantero turco Enes ünal repetirá como titular tras marcar en su estreno en la última jornada.



Alineaciones probables:



Las Palmas: Raúl Lizoain; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Bigas, Dani Castellano; Aquilani, Vicente Gómez; Rémy, Jonathan Viera, Vitolo; Calleri.



Levante: Raúl; Shaq, Postigo, Chema, Toño, Campaña, Bardhi, Rober Pier o Doukouré, Ivi, Morales o Samu García, ünal.



Arbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz).



Estadio: Gran Canaria.



Horario: 17.30 hora local.



-----------------------------------------------------------------



Puestos: Las Palmas (19o, 6 puntos); Levante (14o, 12 puntos).



La clave: Controlar la ansiedad por la importancia del partido, y marcar primero, puede reforzar a quien lo consiga.



El dato: Las Palmas ha encadenado siete derrotas -cinco con Ayestarán en el banquillo-, mientras que el Levante no ha ganado en las últimas seis jornadas.



La frase: Jonathan Viera, jugador de la UD Las Palmas: "Para nosotros este partido es una final; si no ganamos, se empieza a poner la cosa bastante fea".



El entorno: El presidente del club isleño, Miguel Angel Ramírez, prevé una afluencia de 25.000 espectadores en el Estadio de Gran Canaria para el partido más importante en lo que va de temporada.