Las Palmas pretende hacer tres fichajes más, espera por Roque Mesa y negocio la rescisión de Hernán

El director deportivo de la UD Las Palmas, Toni Cruz, ha confirmado este viernes en la presentación de Nacho Gil como nuevo futbolista amarillo, el cuarto de este mercado de enero, que el club pretende tres fichajes más, y no ha querido profundizar sobre la posible vuelta de Roque Mesa.



Cruz, preguntado por el interés para que le centrocampista grancanario regrese, cedido por el Swansea, pero pretendido también por el Sevilla, se ha limitado a decir que la dirección deportiva "no confirma nada que no se haya culminado", pero sí ha precisado que hay algunas "estipulaciones" en el contrato de venta del jugador al club galés que pueden propiciar su llegada.



Sin embargo, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, sí ha confirmado al periódico Estadio Deportivo de Sevilla que hay interés para que Roque Mesa vuelva a la Unión Deportiva, y que tiene firmada una "opción preferencial" ante cualquier otro club, "sea el Sevilla o el Badajoz".



En ese sentido, si Las Palmas iguala la oferta del conjunto hispalense, el futbolista podría regresar hasta final de temporada al equipo amarillo, que según Ramírez, estaría en condiciones de acometer su elevada ficha, además de que el futbolista teldense ve "con buenos ojos" su regreso.



Por otra parte, Toni Cruz también ha apuntado que la entidad negocia la rescisión de contrato del centrocampista Hernán Santana, con vinculación hasta el próximo 30 de junio.



Uno de los medios oficiales del club, la emisora UD Radio, ha asegurado que Santana tiene ya un acuerdo con el Real Sporting de Gijón, de Segunda división.



En el caso de Oussama Tannane, Cruz ha dicho que siguen en negociaciones para que el internacional marroquí regrese al Saint-Etienne francés, su club de procedencia, y si no se culminasen, el futbolista tendría que seguir en la Unión Deportiva hasta final de esta temporada.