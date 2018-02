Las Palmas busca salir del pozo y el Sevilla seguir arriba en medio del caso Viera

UD Las Palmas y Sevilla disputarán este sábado un choque especialmente importante para el equipo local, que trata de salir de los puestos de descenso, y en el que casi todas las miradas estarán puestas en dos jugadores isleños, uno por equipo: Roque Mesa y Jonathan Viera.



Roque, uno de los héroes del ascenso canario en 2015, vuelve a casa, ahora con la camiseta del conjunto de Nervión, previo paso por el Swansea galés, y después de pedirle a Las Palmas que no ejerciera el derecho de tanteo del que disponía por contrato para poder jugar así con el conjunto de Nervión.



Por su parte, Jonathan Viera anda entre dos aguas, con un pie en la isla y otro en China, tras la mareante oferta que ha recibido el futbolista para las próximas tres temporadas y que le ha llevado a pedir al club que acepte su traspaso. El de este sábado podría ser su último partido de amarillo.



Ambos futbolistas, bajo la lupa de la afición canaria, serán dos de los muchos alicientes de un partido de gran importancia para el cuadro canario, que tiene este fin de semana la oportunidad de salir de los puestos de descenso, si combina un triunfo ante el Sevilla con una derrota al día siguiente del Levante ante la Real Sociedad, en San Sebastián.



Enfrente tendrá el equipo amarillo a un Sevilla que le dobla en puntos, y que aspira a consolidar su sexta plaza, acosado por Eibar y también por su eterno rival, sin obviar que solo cuatro días después recibirá al Manchester United en la Liga de Campeones.



Paco Jémez, entrenador y artífice del lavado de cara de una Unión Deportiva ahora más competitiva, se ha quejado de que durante la semana se haya hablado más del caso Viera que del propio partido de este sábado, en el que tendrá las ausencias de los lesionados Emmanuel Emenike, Jerónimo Figueroa, Momo y Pedro Bigas, así como la del sancionado Ximo Navarro.



Precisamente para suplir al central granadino iba a entrar en el once inicial Pedro Bigas, tras reaparecer la semana pasada en los últimos minutos del partido en Bilbao, pero el balear ha sufrido la enésima recaída de sus problemas en la rodilla izquierda, por lo que no podrá jugar.



Según ha asegurado Jémez, la pareja de centrales estará formada por Gálvez y David García, los dos únicos que tiene en la convocatoria de 19 jugadores, en la que el argentino Peñalba también presenta molestias, y donde la principal novedad es el delantero nigeriano Imoh Ezekiel, último fichaje del equipo amarillo.



El Sevilla llega al Gran Canaria tras ganar 1-0 la pasada jornada al Girona y con la idea firme de encontrar continuidad, zanjar su irregularidad y recuperar parte del terreno perdido en LaLiga, al ser sexto con 36 puntos, a 6 y 7 de los puestos de 'Champions' (Real Madrid y Valencia) y con Eibar, Betis o Celta apretando por detrás.



Clasificado la semana pasada para la final de la Copa del Rey, el equipo dirigido por Vincenzo Montella, con dos triunfos, un empate y tres derrotas en la competición liguera desde que llegó el italiano, tiene claro que debe dejar a un lado su partido de Liga de Campeones del miércoles con el Manchester United y dar su mejor versión frente a una necesitada UD Las Palmas para recortar puntos a sus rivales.



Montella pretende que los suyos sean más regulares y superen los altibajos que están lastrando en parte a los sevillistas, por lo que aunque reservará a alguna pieza de su once más habitual, por la gran carga de partidos acumulados, ha avisado de que quienes "quieran jugar el miércoles deberán tener una buena actuación en Las Palmas".



El napolitano no hará muchos cambios debido al mal precedente que ello supuso hace dos jornadas con la goleada en Eibar (5-1), pero es probable que dé descanso a jugadores castigados físicamente como el lateral Sergio Escudero o el delantero colombiano Luis Muriel, ya recuperado de la sobrecarga muscular sufrida ante el Girona.



Así, podrían estar en el once el defensa mexicano Miguel Layún y el punta galo Wissam Ben Yedder o, en este caso, Sandro Ramírez, que vuelve a su casa para medirse al equipo que lleva "en el corazón", y también repetir en él el medio argentino Guido Pizarro o entrar Roque Mesa, otro canario que se reencontrará con su club de siempre tras salir en verano al Swansea y ser cedido en enero al Sevilla.



Montella recupera al central danés Kjaer, restablecido de sus problemas tras un mes de baja, y al extremo Manuel Agudo Nolito, recién salido de una dolencia, por lo que tienen pocas opciones de jugar de inicio. Además, siguen lesionados el lateral francés Sébastien Corchia y el argentino Éver Banega, el cerebro del equipo.

Alineaciones probables UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Gálvez, Aguirregaray; Peñalba; Tana, Etebo, Jonathan Viera, Nacho Gil; y Calleri.



Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Layún o Escudero; Nzonzi, Pizarro; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Ben Yedder.



Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 12.00.