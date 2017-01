Las Palmas sólo comenzó el nuevo año con triunfo dos veces desde 2006

La Unión Deportiva Las Palmas, que este sábado recibirá al Real Sporting de Gijón en la primera jornada de 2017 en LaLiga Santander -decimoséptima del campeonato regular-, solo ha sido capaz de ganar dos veces su encuentro inaugural del año durante la última década.



El equipo amarillo venció por 0-2 al inicio de 2015 ante el Barcelona B, y ya había hecho lo propio en el estadio Martínez Valero de Elche, por 2-5 y en enero de 2010, ambos partidos pertenecientes a la liga de Segunda división.



El resto de sus resultados ligueros han sido derrotas o empates, como el del año pasado en San Mamés ante el Athletic Club (2-2).



Por su parte, el equipo gijonés, que no ha ganado todavía fuera de El Molinón en la presente temporada -es el peor visitante-, no lo hace en la jornada inicial del año en Primera desde 1994, cuando derrotó por 2-0 al FC Barcelona, a la postre campeón al término de ese ejercicio.



Las Palmas y Sporting se reencontraron en la máxima categoría en la isla la temporada pasada, donde no coincidían en la élite desde 1988.



Los del Principado solo han ganado cuatro veces en sus 29 visitas ligueras a Gran Canaria, en las que el resultado más repetido -seis veces- es precisamente el que se registró el año pasado (1-1), con tantos del defensa central Pedro Bigas para los amarillos y del extremo Jony -ahora en el Málaga- para los rojiblancos.