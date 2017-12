Las Palmas podría comprar a Gálvez, quien no jugará en Reyes frente al Eibar

La UD Las Palmas tiene una opción de compra sobre el defensa central Alejandro Gálvez, cedido al equipo amarillo hasta el final de esta temporada por la SD Eibar, aunque el futbolista no podrá jugar el próximo 6 de enero, Festividad de Reyes, ante el conjunto guipuzcoano en el Estadio de Gran Canaria, cuando se reanude LaLiga Santander.



Así lo ha explicado esta tarde Toni Cruz, director deportivo del club isleño, aunque no ha revelado la cantidad que debería abonar Las Palmas para hacerse en propiedad con el central andaluz, ni el plazo que han estipulado ambos equipos para que se tome esa decisión.



Cruz ha asegurado que Gálvez sí podría jugar ante su club de procedencia el partido de la segunda vuelta, penúltimo de la temporada, en el estadio de Ipurúa, siempre que se cumplan una serie de "condicionantes" que tampoco ha querido desvelar.



El jugador granadino, por su parte, ha dicho en su presentación oficial que fue convencido "rápidamente" por Paco Jémez, nuevo entrenador del conjunto canario, ya que le conocía de haber vivido "dos buenos años" en el Rayo Vallecano de Madrid.



Gálvez ha explicado que apenas estaba teniendo minutos en el Eibar, por "falta de confianza" del entrenador, hasta el punto de que un lateral como Arbilla estaba actuando en su demarcación "y haciendo buenos partidos", según ha reconocido el nuevo futbolista del equipo amarillo.



A su juicio, Jémez necesitaba para la defensa "gente de confianza", y cree que el nuevo técnico puede aportarle al equipo "seriedad y organización" para salvar la difícil situación actual, como último clasificado.



No obstante, Gálvez ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" porque queda "más de media temporada por delante" y opina que si Las Palmas gana dos partidos, dará caza en la clasificación a un grupo de equipos que no están muy alejados.



Por otra parte, Toni Cruz ha confirmado que Jémez ha comunicado al club que no cuenta con el francés Loïc Rémy, máximo goleador del equipo, ni con el marroquí Oussama Tannane, y a pesar de que intentaron convencerle de lo contrario, finalmente le han "hecho caso" porque tiene "muy claro" lo que ha decidido.



En ese sentido, el dirigente ha dicho que ambos jugadores tienen permiso para buscar nuevos destinos, pero en el caso de Tannane hay una "dificultad añadida", ya que pertenece al Saint-Ettiene francés, con el que ya jugó esta temporada antes de vestir de amarillo, y la reglamentación le impediría jugar en tres equipos distintos durante la misma campaña, aunque podría haber una "excepción".



En el caso de Rémy, el delantero galo, con contrato hasta 2019, tiene permiso para "para salir de la isla hasta el 25 de enero y entrenarse incluso con otro equipo", en busca de un nuevo club, y no descartan "una cesión o un traspaso" del futbolista que llegó en septiembre pasado procedente del Chelsea inglés.



Cruz ha subrayado que tanto Tannane como Rémy han tenido un "comportamiento ejemplar", porque no ha habido "ni una sola incidencia con ellos", y aclara que la decisión de Jémez de descartarlos obedece únicamente a "criterios deportivos", por lo que intentarán liberar sus fichas para nuevas incorporaciones.



El director deportivo también ha recordado que el nuevo entrenador ha dicho que le gustaría contar con Jesé Rodríguez, pero el delantero grancanario depende del Stoke City, su actual equipo, y del París Saint-Germain, su propietario, por lo que para que recale de nuevo en Gran Canaria ambos clubes tendrían que ponerse "de acuerdo en todo".