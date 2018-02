Las Palmas busca encadenar por primera vez dos triunfos consecutivos en San Mamés

El Athletic espera reconciliarse este viernes con la afición de San Mamés, a la que ha dado dos disgustos seguidos frente al Eibar y el Girona, ante a una UD Las Palmas que llega a Bilbao reanimada por la victoria a última hora en casa sobre el Málaga en el duelo de colistas del lunes que le acercó a solo tres puntos de la salvación.



Será un choque en el que el equipo bilbaíno tratará de recuperar su mejor versión tras dos partidos lamentables y además al menos seguir manteniendo la distancia de diez puntos sobre unas posiciones de descenso a las que todavía teme y que marcan ahora el conjunto canario y el Deportivo de La Coruña.



Pero más que el resultado, que en caso de derrota si les haría mucho daño, lo que quieren los de José Ángel 'Cuco' Ziganda es no volver a dar la imagen de equipo medroso, incapaz y sin confianza de los últimos partidos y acercarse de nuevo a la versión valiente y decidida que en los últimos años le ha llevado siempre a Europa.



Para ello Ziganda recupera a uno de los jugadores clave en lo anímico en la plantilla rojiblanca, Oscar De Marcos, baja el último mes por una lesión muscular y jugador que siempre asegura alegría, entrega, intensidad, resistencia y polivalencia.



Está por ver si el de Laguardia recuperará su puesto en el lateral derecho, que es lo esperado al ser la cita en San Mamés, o se incrustará en una de las posiciones de ataque en el 1-4-4-2 o 1-4-2-3-1 que se le espera al Cuco tras el fracaso sin paliativos del 1-5-3-2 de Montilivi.



Las otras dudas en la alineación bilbaína se centran en la portería, el lateral izquierdo y el doble pivote. Kepa Arrizabalaga ya está recuperado de su lesión, fue suplente en Girona y podría recuperar su condición de meta titular en Liga, aunque el rendimiento de Iago Herrerín está siendo satisfactorio.



Para el lateral izquierdo más dudas aún ante la baja, una semana más, del titular Mikel Balenziaga. Las de si repetirá el debutante en Montilivi Andoni López, volverá Enric Saborit tras su paso por el banquillo o, incluso, cambia de banda a Iñigo Lekue ante el regreso de De Marcos. Aunque Lekue no está precisamente en su mejor momento.



En el doble pivote se espera a Beñat Etxebarria tras varias suplencias desde que se recuperó de la operación de pubis a la que fue sometido hace tres meses y ser titular el domingo último junto a Ander Iturraspe o Mikel Rico. Si juega Beñat, uno de los dos de esa pareja titular en las últimas semanas se quedaría en el banquillo.



Para el ataque, es segura la vuelta de Aritz Aduriz tras quedarse en el banquillo en Girona en la línea de las últimas salidas. Y también casi segura la del capitán Markel Susaeta, que salió junto a Aduriz en Montilivi a la hora de juego para intentar evitar una derrota que se consumó inapelable y dolorosa.



La UD Las Palmas llega a San Mamés con el refuerzo anímico que supuso su agónica victoria del pasado lunes ante el Málaga, con un solitario gol de Halilovic en el minuto 90 que le permite agarrarse a sus esperanzas de salvación y situarse a solo tres puntos de la zona de permanencia.



El escaso margen de tiempo para recuperarse del esfuerzo realizado ante el conjunto andaluz, con únicamente tres entrenamientos para preparar la visita al Athletic, puede ser el mayor inconveniente del cuadro amarillo para afrontar este choque, solo cuatro días después de un importantísimo triunfo que le mantiene con vida en la competición.



Por ello, el entrenador del equipo grancanario, Paco Jémez, deberá decidir si repite el once inicial que tan buen rendimiento ofreció ante el Málaga, a pesar de los estrenos como titulares de dos de los fichajes del mercado invernal, o da descanso a algunos futbolistas para dosificar esfuerzos.



El lateral uruguayo Matías Aguirregaray realizó un gran partido, primero como lateral izquierdo y más tarde en el flanco contrario después de ser sustituido el brasileño Míchel Macedo.



De igual modo, el nigeriano Oghenekaro Etebo completó una notable actuación en el centro del campo, aunque su rendimiento bajó en el tramo final del encuentro debido al cansancio acumulado.



Jémez se lleva a Bilbao a dieciocho jugadores con las novedades del central mallorquín Pedro Bigas, quien competirá por el puesto de central izquierdo con Ximo Navarro, y del extremo cántabro Jairo Samperio, ausente ante el Málaga.



En esta ocasión el técnico isleño no ha citado al delantero centro del filial, Erik Expósito, ni tampoco al nigeriano Emmanuel Emenike, quien continúa sin debutar debido a su precario estado físico con el que llegó a la isla, por lo que en la convocatoria solo aparece el argentino Jonathan Calleri como ariete, y el resto de atacantes son de segunda línea.



Jémez también tendrá que decidir si alinea de inicio a jugadores más profundos en las alas, como Hernán Toledo y Nacho Gil, titulares ambos frente al Málaga, o si opta por los de toque y asociación por dentro, con Halilovic y Tana.

Alineaciones probables

Athletic: Iago Herrerín; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Andoni López; Williams, Beñat, Mikel Rico, Susaeta; Raúl García y Aduriz.



UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro o Bigas, Aguirregaray; Peñalba; Hernán Toledo, Etebo, Jonathan Viera, Nacho Gil; y Calleri.



Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán)



Estadio: San Mamés.



Hora: 21:00.