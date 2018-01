Las Palmas busca dar otra sorpresa ante un Atleti herido sin Diego Costa

La UD Las Palmas buscará en el Wanda Metropolitano un resultado que refrende la mejoría que experimentó el pasado sábado con su inesperado triunfo ante el Valencia en el estadio de Gran Canaria (2-1) y que le permita seguir soñando con la permanencia.



El conjunto isleño, en pleno proceso de reconstrucción de su plantilla y con un constante movimiento de altas y bajas en este mercado invernal, pretende dar la sorpresa en el nuevo coliseo rojiblanco y llevarse un resultado que alimente sus opciones de salvación.



Paco Jémez, entrenador del equipo amarillo, no podrá contar con los lesionados Sergi Samper, Míchel Macedo, Pedro Bigas y Jerónimo Figueroa, Momo, pero la gran novedad en la lista de convocados es la presencia del extremo valenciano Nacho Gil, presentado el viernes y que ya está a disposición del entrenador.



Cuatro de los cinco fichajes confirmados hasta ahora por la Unión Deportiva forman parte de la convocatoria para Madrid, con la única excepción del lateral uruguayo Matías Aguirregaray, anunciado este sábado por el club y que tiene previsto llegar el próximo martes a Gran Canaria, cedido por el Tijuana de México.



Paco Jémez tendrá que excluir a un jugador de la lista antes del partido en el Wanda Metropolitano, toda vez que viaja con diecinueve futbolistas para afrontar un choque en el que pretende que sus hombres no tengan complejos y salgan a por los tres puntos "ante uno de los mejores equipos de Europa y del mundo".

El Atlético de Madrid mantiene la baja de Diego Costa y las dudas, generadas por sus tres últimos resultados, dos derrotas en la Copa del Rey, eliminación incluida, y un 1-1 en la Liga en el Wanda Metropolitano, donde el equipo local encara el duelo bajo presión.



Del impecable inicio de 2018, con cuatro triunfos consecutivos, diez goles a favor y ninguno en contra, a una última semana frustrante, con las mismas derrotas, dos, ambas ante el Sevilla en la Copa (1-2 y 3-1), que en sus 29 partidos anteriores del curso y con un empate en casa con el Girona que le ha apartado de la Liga.



Al menos, aparentemente y salvo sorpresa, de la pelea por el título, ya a once puntos de distancia del liderato del Barcelona superada la mitad del torneo, mientras se centra en el objetivo primordial año tras año: el podio, del que no se ha movido en las ocho jornadas más recientes. Ha sido segundo en las cinco últimas.



Necesita ganar de nuevo el Atlético, que aún aguarda la recuperación de una elongación muscular de Diego Costa. Lesionado hace una semana frente al Girona, baja el martes en Sevilla y reincorporado al grupo ya en los dos últimos entrenamientos, incluso en uno probado como titular, aún no está listo para su reaparición.



"Diego está mejor, ha entrenado bien ayer, hoy lo hizo bastante bien también, no va a estar en la convocatoria y va evolucionando muy bien de su lesión", adelantó este sábado Diego Simeone en rueda de prensa, después del último entrenamiento en el Wanda Metropolitano, cuando el regreso de Costa se percibía como probable.



El internacional español, con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos desde su vuelta al Atlético en este mercado de invierno, aún no está disponible contra Las Palmas. Su baja, como en Sevilla, la suplirá probablemente Kevin Gameiro, en un 4-4-2 o un 4-5-1, dependiendo de la posición de Antoine Griezmann, en la punta o en la banda y con dos tantos en los dos últimos choques.



En el banquillo, según las pruebas, esperará de nuevo Víctor Machín, 'Vitolo', fuera del once de Simeone por tercer encuentro consecutivo. El extremo, con nada más un partido completo de los siete posibles desde que fue inscrito por el Atlético a principios de enero, aún no ha encontrado el sitio en la alineación rojiblanca.



Ahí, Simeone mantiene su apuesta por Ángel Correa por una banda, con Yannick Carrasco y Vitolo como suplentes, como ocurrió en Sevilla y como se prevé este domingo. En el centro del campo son indiscutibles en el once Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, también en el duelo contra el bloque canario.



Por detrás, mientras pierde protagonismo Stefan Savic, suplente en Sevilla y este domingo, lo gana José María Giménez, que partirá desde el once por tercer duelo seguido -por cuarto en los últimos cinco choques-. Los laterales, con las bajas de Sime Vrsaljko y Filipe Luis, serán para Juanfran Torres y Lucas Hernández.



El portero esloveno Jan Oblak completa el equipo titular de Simeone, que dispondrá en el banquillo del portero Miguel Ángel Moyá, el defensa Stefan Savic, los centrocampistas Vitolo, Thomas Partey, Yannick Carrasco y Roberto Olabe y el delantero Fernando Torres. No han entrado en la convocatoria ni Augusto Fernández ni Nico Gaitán, los dos a la espera de resolver su salida del club.