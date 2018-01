Las Palmas vuelve a examinarse en la Copa

El Valencia recibe en Mestalla este martes a la UD Las Palmas en un encuentro de vuelta en el que tratará de evitar la sorpresa, y hacer valer el 1-1 de la ida y la fortaleza en su estadio para asegurar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey.



El gol marcado fuera de casa y la diferencia clasificatoria entre ambos equipos sitúan a los locales como favoritos, mientras que el equipo de Paco Jémez tienen en este encuentro una oportunidad de demostrar un cambio en su dinámica.



Para este encuentro, el técnico valencianista Marcelino García Toral podría realizar algunas rotaciones ante el exigente calendario del mes de enero, que podría ser aún mayor si el equipo se clasifica para la siguiente ronda del torneo copero.



Así, en la portería Jaume Doménech, como es habitual en Copa, actuará de titular, en detrimento del meta brasileño Neto, mientras que en la línea defensiva el técnico podría dar descanso a alguno de sus centrales titulares para dar entrada al portugués Rubén Vezo, mientras que Montoya regresará al equipo tras su sanción.



Las sanciones de Geoffrey Kondogbia y Andreas Pereira para el próximo partido de Liga les harán sitio en el once inicial, por lo que Parejo y Guedes podrían descansar para que actúen Nacho Gil y Maksimovic.



La gran duda reside en la pareja de ataque de Simone Zaza, que no jugó sancionado ante el Girona y estará en el equipo inicial bien junto a Santi Mina o con la posibilidad de que Luciano Vietto, que debutó este sábado tenga su primera opción como titular.



La UD Las Palmas llega al partido sumida aún en la depresión que le causó su última derrota liguera, el pasado sábado ante el Eibar (1-2), pero con la intención de dar la sorpresa en Mestalla en un partido en el que tiene mucho que ganar y poco que perder, tras el empate a un gol registrado la semana anterior en Gran Canaria.



La prioridad del equipo amarillo está en la competición liguera y en su complicado reto de lograr la permanencia, con un partido importante el próximo sábado en Girona, pero no renuncia a utilizar la Copa del Rey como banco de pruebas para ensamblar un equipo aún en construcción desde la reciente llegada al banquillo de Paco Jémez.



La primera parte del encuentro de ida, en el que el conjunto isleño tuteó a su rival, es la referencia con la que el nuevo técnico trata de motivar a sus futbolistas para hacer un buen papel en el desenlace de esta eliminatoria.



En ese primer partido debutó en el centro de la zaga Alejandro Gálvez, con una notable actuación, si bien es probable que Jémez reserve al central andaluz para el importante choque del sábado en Montilivi, con el que finalizará la primera vuelta liguera.



Para la doble cita en Valencia y Girona ha viajado todo el plantel, con las excepciones de los lesionados Míchel Macedo, Pedro Bigas y Sergi Samper.



Una de las novedades podría ser el extremo Jairo Samperio, quien podría debutar con su nuevo equipo como uno de los tres fichajes hasta el momento de este mercado invernal.



El pasado sábado, ante el Eibar, el jugador cántabro estuvo en el banquillo pero no llegó a participar en el encuentro debido a los cambios obligados que debió realizar el entrenador por las lesiones de Bigas y Samper.





Alineaciones probables Valencia: Jaume; Montoya, Paulista, Vezo, Lato; Maksimovic, Kondogbia, Nacho Gil, Andreas Pereira, Zaza, Vietto.



Las Palmas: Raúl Lizoain; David Simón, David García, Lemos, Borja Herrera; Aquilani, Vicente Gómez; Tana, Jonathan Viera, Jairo; Calleri.



Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (Comité madrileño).



Estadio: Mestalla.



Horario: 21.30 hora local (20.30 gmt).