Parralo esconde sus cartas para el duelo copero frente a Las Palmas

El nuevo técnico del Deportivo, Cristóbal Parralo, que ha sustituido a Pepe Mel en el banquillo del conjunto gallego tras una exitosa etapa en el filial blanquiazul, ha escondido sus cartas al preparar este miércoles el duelo de Copa del Rey ante la Unión Deportiva Las Palmas.



El preparador deportivista ha trabajado con sus jugadores detrás de las lonas de la ciudad deportiva de Abegondo para no dar pistas al conjunto canario, que está en la ciudad gallega desde el martes.



Después del calentamiento y durante una hora, dispuso dos equipos de once jugadores e impartió constantes instrucciones.



Uno de esos equipos podría ser el que salga de inicio ante la UD Las Palmas y cambiaría por completo respecto al que alineó Mel en Liga el pasado lunes ante el Girona.



Pantilimon estaría bajo palos y le acompañarían Gerard Valentín, Schär, Arribas, Fernando Navarro, Mosquera, Edu Expósito, Bruno Gama, Borja Valle, Bakkali y Andone.



Tras el entrenamiento, el nuevo técnico ha dicho en su primera rueda de prensa que afronta su el reto en la máxima categoría del fútbol español con "mucha tranquilidad y confianza" en su trabajo y el de su cuerpo técnico, con la esperanza de que sacar "adelante" al equipo y con la intención de inculcar su idea de juego.



"Tengo la sensación de que las cosas van a ir bien y estoy seguro de que el equipo va a salir adelante, vamos a intentar que la gente esté con nosotros y orgullosa del equipo", comentó.



Respecto a si tiene presión después de que el presidente del Deportivo, Tino Fernández, haya dicho en la despedida de Mel que el objetivo del equipo no puede ser la permanencia, afirmó que "los entrenadores siempre" trabajan "con presión".



"Hay que aceptarlo, sabemos que es así, no tengo ningún miedo, trabajo para ganar cada partido y luego están los rivales. Lo importante es que el equipo tenga una identidad, sea reconocible y sepamos lo que queremos hacer en el campo. Si entregan todo, luego la responsabilidad es mía", admitió.



A la plantilla le vio "muchísimo mejor" que en el primer entrenamiento, horas después de la destitución de Mel.



"Ayer por la situación, estábamos un poquito descolocados, desprevenidos, pero hoy los chicos han entrenado muy bien, han trabajado muy bien y a ver si mañana esas ideas podemos trasladarlas al campo", dijo.



Con su antecesor en el cargo coincidió en esas mismas instalaciones cuando se produjo el relevo: "me deseó la mayor de las suertes y yo de le di las gracias por el trato que hemos podido tener", confesó.



Respecto al sistema de juego que utilizará en el Deportivo, explicó que tiene que "conocer mejor a los jugadores" porque, aunque ya los conoce, "igual hay cosas" que no había sabido "apreciar" hasta que les ha tenido a sus órdenes.



"Me gustaría que fuésemos protagonistas, un equipo presionante, que recupere lo más arriba posible, con velocidad y que aproveche la amplitud del terreno de juego. Hay jugadores con suficiente calidad para desarrollar esa propuesta de juego", comentó.



Sobre su rival, la Unión Deportiva Las Palmas, ante el que debutará este jueves en Copa del Rey y el lunes en LaLiga Santander, afirmó que "no viene en una dinámica muy buena, pero tiene jugadores con muchísima calidad".



"Dispone de futbolistas muy desequilibrantes del medio hacia delante, juega muy bien y vamos a intentar estar lo más encima posible de ellos", arguyó.