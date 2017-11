Pedro Bigas: "Claro que es posible ganar el domingo"

El defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Pedro Bigas no tiene ninguna duda de que el Real Madrid está "en un mal momento", tras sus dos últimas derrotas en partidos oficiales, y eso deben "aprovecharlo" el próximo domingo para intentar sorprenderle en el estadio Santiago Bernabéu.



El zaguero mallorquín reconoce que la misión será "muy difícil, pero no imposible", y recuerda que la temporada pasada el equipo isleño estuvo "muy cerca" de conseguir la victoria, pero debió conformarse con un 3-3 tras dos postreros goles de Cristiano Ronaldo que evitaron la derrota de los blancos.



"Claro que es posible ganar el domingo, por qué no se puede repetir la historia de la temporada pasada", se pregunta el defensa balear, para quien será clave "jugar a lo que sabemos e intentar hacerles daño como lo han hecho otros equipos".



Para Bigas, lo primordial será "estar convencidos" de que se puede lograr la victoria, y "concentrados" en un partido en el que no deben "dejarles pensar" y "mantener la portería a cero" para, a partir de entonces, intentar "aprovechar nuestras oportunidades".



Por otro lado, no cree que la ausencia del lesionado Jonathan Viera, pese a tratarse de un jugador "fundamental", sea decisiva porque, a su juicio, otros jugadores "lo suplirán a las mil maravillas" y les darán "lo que nos da él".



Ahora bien, el central del equipo amarillo reconoce que están encajando "más goles de lo normal", y para evitarlo deben ser "más agresivos, dar un pasito al frente y llevar más el peso de los partidos".



Tampoco esconde que cuando reciben un gol en contra, "el equipo se viene abajo", algo que "no haría tanto daño" si estuvieran en otra dinámica diferente a la actual, tras seis derrotas consecutivas, cuatro de ellas con Pako Ayestarán en el banquillo insular.



"Después de recibir un gol no debemos desordenarnos, estar desperdigados ni hacer cada uno la guerra por su cuenta, tenemos que mantener la unión", propone.



Bigas ha añadido que con la llegada del entrenador vasco han incidido en algunos "aspectos tácticos", como los movimientos de los jugadores, que antes no se trabajaban, y pese a que en los entrenamientos lo están haciendo "muy bien", luego no son capaces de "reflejarlo en los partidos".