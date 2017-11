Podemos lleva al Cabildo las quejas de las peñas del Tenerife por la bandera de las siete estrellas verdes

Podemos ha anunciado este miércoles que llevará al Cabildo la queja de las peñas del CD Tenerife por los conflictos en el estadio Heliodoro Rodríguez López con la bandera de las siete estrellas verdes.



El portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo, Fernando Sabaté, considera en un comunicado "incomprensible e intolerable" la persecución política hacia la bandera de las siete estrellas verdes y pide la mediación de la institución insular.



Sabaté indica que su formación ha requerido a la consejera insular de Deportes, Cristo Pérez Zamora, que explique qué medidas prevé implementar el área que dirige, o bien la presidencia del Cabildo tinerfeño, "para exigir el cese de la represión y que la situación vuelva a la normalidad".



Sobre los motivos que han llevado a su formación a formular esta pregunta, Sabaté recuerda que durante los últimos partidos del representativo insular ha tenido lugar "una incomprensible e injustificada represión en contra de la tradicional (pues lleva bastante más de treinta años) utilización de la bandera canaria de las siete estrellas verdes dentro y fuera del Estadio Heliodoro Rodríguez López".



Agrega que como han manifestado hasta diez agrupaciones de aficionadas y aficionados al Tenerife (Frente Blanquiazul, Armada Sur, Boca Chinyero 1909, Guayota Guanche, Peña César Gómez, Peña Dertycia, Peña Ginebrita, Peña Ibérica, Peña Ichasagua y Zoneros CDT), detalla, la Policía Nacional ha procedido a identificar en el exterior del campo a un número indeterminado de personas que portaban la bandera, quienes, según manifiestan, recibieron amenazas de posibles multas, que podrían alcanzar una cuantía de hasta 3.000 euros.



El comunicado de Podemos indica que como también ha comunicado por varias vías la propia directiva del club, estos hechos se relacionan con la supuesta aplicación de la Ley del Deporte de 2007 y con las determinaciones emanadas de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prohíbe la exhibición de enseñas y símbolos vinculados con cualquiera de estas patologías sociales.



Sabaté resalta que, sin embargo, como explican también las peñas con argumentos y datos probados y razonables, el uso continuado desde finales de los años setenta de la bandera canaria de las siete estrellas verdes jamás ha dado lugar a ningún incidente ni acto de violencia en los partidos del C.D. Tenerife.



Además indica que varias de las agrupaciones que representan a la afición blanquiazul, cuyos miembros reivindican la continuidad del uso normalizado de esta enseña, han celebrado y celebran periódicamente festivales y actos públicos en contra de la xenofobia y el racismo, o contra la homofobia, lo que pone de manifiesto una actitud ejemplar en la lucha contra la intolerancia en el deporte.



Sabaté incide en que no es admisible el silencio ni la pasividad del Cabildo en esta situación, "porque es importante tener en cuenta, entre otros motivos, que el Estadio Heliodoro Rodríguez López es de titularidad insular, lo que viene a significar que el Cabildo administra un bien que es de todo el pueblo tinerfeño".



Agrega que esta institución destina cada año al equipo representativo tinerfeño "cuantiosas" partidas económicas (sólo en concepto de subvención nominativa se le han otorgado en 2017 1.250.000 euros).



El portavoz insular indica que la institución insular puso al servicio del C.D. Tenerife un recurso tan importante como los solares y las instalaciones de la Ciudad Deportiva, sita en el distrito lagunero de Geneto - Los Baldíos.



Por ello entiende Sabaté que no vale admitir que el Cabildo actúe como si no le incumbiera los "legítimos derechos y libertades de una parte significativa de la afición blanquiazul".