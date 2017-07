Roque Mesa: "Sentía la necesidad de un desafío nuevo"

Roque Mesa, que ha fichado por cuatro temporadas por el Swansea galés, club de la Premier League inglesa, ha asegurado que sentía "la necesidad de algo nuevo, de experimentar un desafío nuevo" y el equipo tiene "tradición de muchos jugadores españoles" y eso le "atraía bastante".



En declaraciones a la web de su nuevo club, el centrocampista canario asegura que está "muy contento" ante este "desafío nuevo, una aventura nueva" en su carrera y que ha sido clave que el técnico, Paul Clement, le quería, lo que "fue un gran incentivo".



"El míster me conoce, sabe cómo juego y desde mi aportación intentaré hacer jugar al equipo. Yo sé que es como Ancelotti, cómo le gusta jugar y crear un equipo distinto a cómo se juega en la Premier" y eso es algo que le agrada notablemente al canario sobre su nuevo entrenador, que fue ayudante de Carlo Ancelotti durante varios años.



El Swansea, al igual que Las Palmas, anunció la contratación de Roque Mesa por cuatro temporadas tras pasar el jugador el pertinente reconocimiento médico e incluso conocer a sus nuevos compañeros en Fairwood. En principio se incorporará a los entrenamientos el lunes tras regresar de España.



El español, que le cuesta al club galés 12,5 millones de euros, es el tercer fichaje de este verano tras el delantero Tammy Abraham y el guardameta Erwin Mulder.



Expresó su deseo de aprender inglés y adaptarse, al equipo, a los compañeros y a la Premier lo antes posible. "El hecho de que haya jugadores españoles (Fernando Llorente o Ángel Rangel) aquí es muy bueno para mí porque la adaptación es mucho más fácil", afirmó a los medios del club.



"Espero aprender inglés lo antes posible para no solo adaptarme al equipo sino también a la vida general. Haré todo lo que esté en mi mano, pero ellos me ayudarán bastante", indicó el futbolista español, quien reconoció que es "una persona muy bromista" a la que le "gusta estar de cachondeo todo el día" y que necesita tener contacto con la gente.



Recalcó que llegar a la Premier significa cumplir "un sueño" y que lo que pretende es que "la gente, los aficionados, se diviertan" viéndole jugar. "Con eso soy feliz, ver a la gente feliz y que los aficionados vean al equipo ganar y además juegue bien. Esa es mi satisfacción personal, espero poder hacerlo y que la gente se divierta conmigo", dijo.



"No prometo nada. solo prometo mucho trabajo y que me divertiré mucho jugando a la pelota. Intentaré jugar lo mejor posible", apuntó Roque Mesa.