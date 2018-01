Roque Mesa admite que se saca "una espina" al firmar con el Sevilla

El centrocampista Roque Mesa, cedido al Sevilla por el Swansea galés con una opción de compra, se ha mostrado feliz al haberse sacado una "espina" tras su pase fallido al club andaluz en julio de 2016, pues entonces desveló que se fue "a dormir una siesta siendo ya sevillista" y cuando despertó, "todo cambió".



"Ha sido una siesta bastante larga... Estoy muy contento por esta nueva oportunidad y este nuevo reto deportivo. Estoy feliz porque era una espina que tenía clavada, y por fin se ha podido cumplir", ha dicho este martes el grancanario, que ha bromeado al recordar que en el verano de 2016 lo tenía todo hecho con el Sevilla hasta que el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, abortó su traspaso.



Mesa, cedido hasta junio con una opción de compra de 10 millones de euros y un acuerdo por cuatro campañas si ésta se hace efectiva, según ha trascendido, se ha centrado en el presente y ha afirmado a los medios del Sevilla que espera "terminar bien el año, lograr los objetivos que se ha marcado el club y en el futuro ya se verá lo que pasa".



El mediocentro, nacido hace 28 años en Telde (Gran Canaria), regresa a LaLiga Santander después de que el pasado verano la UD Las Palmas lo traspasara por 12,5 millones de euros al Swansea, con el que reconoce que no ha tenido "la continuidad que necesitaba", aunque matiza que eso no significa que no haya crecido como jugador.



"La experiencia allí me ha permitido entender otra idea de fútbol. He mejorado en muchos sentidos pese a todo y espero poder aportar esos conocimientos, más los que todos conocen de mí, para ayudar al equipo", ha recalcado Roque Mesa, que nada más llegar ha sido citado por Vincenzo Montella para el choque de Copa en Leganés este miércoles.



También ha subrayado que desea experimentar pronto la forma en la que se vive el fútbol en el Sevilla, algo que le llama mucho la atención.



"Sevilla es especial en ese sentido. Lo que más me atrae es el estadio con la afición, vivir desde dentro cómo se vive un partido aquí", ha concluido el nuevo refuerzo sevillista.