Roque Mesa: "Hay que amarrar la permanencia cuanto antes"

El jugador de la UD Las Palmas Roque Mesa considera que el encuentro del próximo sábado 7 de enero frente al Sporting es "muy importante", ya que "los equipos de abajo en muchas ocasiones son los más peligrosos y el Sporting es un rival directo", señala.

Y es que, en la mente de los amarillos está " amarrar la permanencia cuanto antes y después se verá", asegura el canterano.

"Todos los partidos hay que ganarlos pero el del sábado es especial, ganando nos colocaríamos en una situación muy buena, afrontamos el encuentro con la intención de sacar los tres puntos y con muchas ganas".

Sobre su posición en el campo, afirma que siempre intenta aportar "me ponga donde me ponga el míster, me adapto a lo que me pida el míster".

En cuanto al partido de Las Palmas en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid asegura que: "Es el equipo más complicado al que nos hemos enfrentado por sus características".

Roque no pierde la esperanza de que lo llame la Selección: "Está claro que me gustaría acudir, pero soy consciente de la dificultad, algunos de los mejores jugadores del mundo juegan con la roja", declara.