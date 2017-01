Setién espera que en breve se incorpore un jugador de banda

Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, ha manifestado tras vencer por 1-0 al Sporting de Gijón que debieron resolver "con mucha más claridad" el partido, y que pese al dominio que tuvieron, le concedieron varias opciones al conjunto asturiano para empatar.



"Ha salido todo bien menos la finalización, porque hemos llegado con mucha claridad y asiduidad", ha valorado el técnico cántabro, aunque ha vuelto a precisar que deben ser "más rigurosos" en la manera de defender para no dar vida a los rivales, teniendo el partido tan controlado como el de esta tarde.



En ese sentido ha comentado que el Sporting es un equipo "herido" al ocupar puesto de descenso, que "no está en su mejor momento", y que en la primera parte tuvieron "muchas opciones" para haberle marcado algún gol, pero a pesar de todo ello ha destacado las ocasiones de los rojiblancos en el segundo periodo, "como un remate de cabeza -de Víctor Rodríguez- que ha ido a las manos de Javi Varas, y que pudo ser el empate",



Tras esta victoria, que aleja al equipo grancanario en doce puntos de la zona de descenso, Setién cree que pueden mirar el futuro "con cierto optimismo", y le "encantaría" llegar a la parte final del campeonato "en esta posición que merecemos" -media tabla-, pero cerca "de Europa".



Setién también ha resaltado el partido de Nabil El Zhar -autor del único gol- y de Mateo García, aunque con respecto a éste último ha aclarado que no cambia su opinión "por un día", sino que ve las cosas "con más perspectiva", respondiendo así a la pregunta de una posible marcha del extremo argentino, si es que llega otro jugador "de banda", como parece que se incorporará "en breve"

Abelardo: "El grupo tiene que reaccionar"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón Alejandro Ramos

Por su parte el entrenador del Sporting de Gijón, Abelardo Fernández, ha dicho que la actitud de su equipo ha sido "buena", pero el grupo que dirige tiene que "reaccionar" porque son conscientes de que pelearán por no descender de categoría.



El técnico asturiano ha indicado que "no entraba en el guión" previsto el gol encajado en la segunda parte y que ha terminado decidiendo el partido, y que habían planificado durante la semana jugar con un sistema 1-4-3-3, pero las lesiones de última hora le obligaron a cambiar la idea inicial.



"Sabemos cómo estamos, nuestro presupuesto, y que pelearemos por no bajar, la situación es difícil por los resultados que llevamos, pero el grupo tiene que reaccionar", ha explicado Abelardo al inicio de la rueda de prensa.



El técnico del Sporting cree que estaban "predestinados" a cambiar el sistema durante el partido ante un rival "que está en gran momento", y porque la idea era aprovechar el cansancio de Las Palmas en la segunda parte y tener "más espacios", metiendo a otro delantero en el campo.



Con respecto al sistema inicial de cinco defensas, ha explicado que "no es cuestión de jugar con cuatro o con cinco, no tiene nada que ver", pero sí ha lamentado que las lesiones de Moi Gómez y Nacho Cases le trastocaron "los planes" con los que había trabajado durante la semana para afrontar el partido del estadio de Gran Canaria.