Setién: "Si no ganamos al Sporting sería una decepción, porque somos mejores"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, ha dicho este viernes que sería "una decepción" no ganar este sábado al Sporting de Gijón en Gran Canaria, pero si afrontan el partido "con actitud y rigor" deben sacarlo adelante porque son "mejores" que el conjunto asturiano.



El técnico cántabro cree que este encuentro puede "marcar el futuro" de su equipo, porque les podría "ilusionar" con nuevas expectativas ligueras y afrontar "con energías" la segunda vuelta, pero necesitan "ese paso adelante" que nunca terminan de dar.



Aún así, avisa de que deben estar "prevenidos" ante un "buen equipo" como el Sporting, pese a ser el peor visitante -solo dos empates-, y que además "no atraviesa un buen momento y tiene dificultades", porque estos equipos son los que "más comprometen" a la Unión Deportiva, además de matizar que los asturianos deberían llevar "más puntos" en su casillero.



Setién asegura en que en sus jugadores "no han quedado secuelas" tras perder el pasado martes en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid (0-2), y ha insistido en la importancia del choque de mañana, temiendo que alguno de sus futbolistas se pueda relajar.



"Tenemos que afrontarlo con la exigencia y el rigor como si fuese nuestro último partido de liga y tuviéramos que salvar la categoría", ha explicado el técnico montañés en rueda de prensa.



Además, Setién ya ha hecho cálculos y ha dicho que de los tres encuentros ligueros que le esperan a la Unión Deportiva como local durante el recién estrenado mes de enero -Sporting de Gijón (mañana), Deportivo de La Coruña (día 20) y Valencia (el 30)-, deberían conquistar al menos dos victorias y un empate.