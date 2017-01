Setién: "Hemos querido, pero no hemos podido"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha justificado la derrota por 0 a 2 ante el Atlético de Madrid porque su rival ha sido "un equipo muy sólido, contra el que parece que superas jugadores y siempre te encuentras más. No esperaba la intensidad que han tenido y pensaba que tendríamos alguna opción más, pero no han bajado la guardia. Hemos querido, pero no hemos podido".

El preparador cántabro ha elogiado al equipo del 'Cholo' por su "intensidad" a la hora de enfrentarse a rivales "grandes o pequeños" y ha reconocido que "además de que son buenos, corren una barbaridad".

Sobre la salida de Asdrúbal hacia Tailandia, el técnico ha dicho que "era una oportunidad buena para él, ha pedido irse y se le ha concedido. Desearle mucha suerte, sin más".

Acerca de su renovación, el entrenador ha negado que él haya pedido una ampliación de contrato a la entidad y sólo ha reconocido que desde el club sí "ha habido un acercamiento con la intención de que continúe, pero nada más".