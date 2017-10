Suso Santana reconoce que será difícil entrar las alineaciones del equipo tras sus cinco partidos de sanción

El capitán del CD Tenerife, Suso Santana, ha reconocido este lunes que es consciente de que será "difícil" entrar en las alineaciones del conjunto blanquiazul después de sus cinco partidos de sanción, ya q ue sus compañeros están "en una bu ena dinámica" y "haciendo las cosas bien".



"No queda otra que trabajar para esperar la oportunidad. Se me ha hecho demasiado largo porque no había tenido una sanción tan grande, pero ya pasó", ha comentado el jugador, que está disponible para jugar este miércoles en Oviedo.



Suso Santana ha i nsistido en que cometió un error que no volverá a suceder, mientras que ha relatado que durante las últimas semanas ha visto "bien al equipo".



Sin embargo, el extremo derecho ha recalcado que la Segunda División es "muy larga" y que solamente llevan ocho jornadas de competición, mientras que ha afirmado que el equipo "irá adelante" y conseguirá buenos resultados fuera de casa, donde les "está costando un poco más".



"Viene un partido bonito, y complicado por el rival, como todos los de Segunda División", ha dicho sobre el partido ante el Oviedo.



"Si hacemos lo que venimos haciendo durante las últimas jornadas, creo que tendremos mucho ganado", ha concluido.



El CD Tenerife ha comenzado a preparar el encuentro de este miércoles ante el Real Oviedo, que se perderán por sanción Samuele Longo y Samuel Camille, mientras que tampoco estará disponible Bryan Acosta, concentrado con su selección.