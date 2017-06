Tenerife y Getafe se juegan en 90 minutos toda la temporada

Getafe y Tenerife afrontan un partido de máxima tensión en el que está en juego la última plaza para ascender a Primera y regresar a la elite del fútbol profesional.



El apoyo que tendrá de la afición desde la grada y la buena temporada que ha realizado en el Coliseum, dónde solo ha cedido una derrota en todo el curso, son los dos factores en los que se apoya el Getafe para intentar una remontada frente al Tenerife que le permita lograr el ascenso a Primera.



Con 46 puntos sumados en el Coliseum, de 63 posibles, el Getafe ha sido el segundo mejor equipo de Segunda en casa en la temporada regular, solo por detrás del líder, el Levante.



En la primera ronda de la promoción, frente al Huesca, el Getafe también demostró su fortaleza como local goleando (3-0) al equipo de Juan Antonio Anquela.



Con José Bordalás en el banquillo, el Getafe no sabe lo que es perder en el Coliseum y de 18 partidos oficiales ha ganado trece y ha empatado cinco. Esos datos, basados en el rendimiento del equipo como local, son los que permiten al Getafe ser optimista de cara a este partido de vuelta.



Lo peor para el Getafe es el parte de bajas con el que podría contar para este encuentro, puesto que el técnico alicantino ha comentado que no descarta a nadie.



El defensa Juan Cala sufre una rotura fibrilar en el muslo derecho y el centrocampista David Fuster un esguince de tobillo. A ellos se suma la duda de Sergio Mora, que se recupera de una fisura en el pie.



De esta forma, Bordalás está obligado a recomponer su once con la entrada del argentino Nicolás Gorosito en defensa y del atacante Dani Pacheco por uno de los extremos.



Enfrente está el Tenerife, que afronta el partido con el reto de conseguir un gol que sentencie la eliminatoria y certifique su retorno a la elite del fútbol español siete temporadas más tarde, en lo que sería su quinto ascenso a la máxima categoría.



La gasolina del equipo chicharrero está en reservas, después del esfuerzo que ha realizado durante la última semana, aunque José Luis Martí no cuenta con ninguna baja para el encuentro, más allá de los lesionados Iñaki Sáenz y Rachid, que se han perdido el último tramo de competición.



La duda en el equipo blanquiazul es si mantendrá el mismo esquema de los dos últimos partidos, con Amath y Lozano en la delantera, o si incluye al majorero Alberto Jiménez en el centro del campo para servir de apoyo a Vitolo y Aitor Sanz en la medular.



En este sentido, José Luis Martí ha dejado abierta la posibilidad de realizar cambios en el once inicial, puesto que ha jugado con la misma alineación en los encuentros que se disputaron el domingo y el miércoles pasados.



En las gradas del Coliseum se vivirá un buen ambiente puesto que el club madrileño ha regalado una entrada de acompañante para todos los abonados. Por parte del conjunto canario el desplazamiento también será masivo y habrá unos mil doscientos seguidores.

Ficha Técnica Getafe: Guaita; Damián Suárez, Gorosito, 'Cata' Díaz, Molinero; Lacen, Faurlín; Pacheco, Portillo, Álvaro Jiménez; y Jorge Molina.



Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Jorge Sáenz, Germán Sánchez, Camille; Vitolo, Aitor Sanz; Suso Santana, Shibasaki; Lozano y Amath.



Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).



Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.



Hora: 20.00 (Canaria).