Tenerife y Granada: duelo entre dos equipos con urgencias

Granada y Tenerife dirimirán este sábado un duelo de urgencias en el Nuevo Los Cármenes, ya que ambos conjuntos llegan al choque necesitados por culpa de sus últimos malos resultados y porque tienen que ganar para no perder comba con la zona alta de la clasificación.



El Granada afronta el partido tras sufrir la pasada jornada en el campo del Barcelona su derrota más amplia de la temporada (3-0), traspié que le ha sacado de los puestos de promoción de ascenso.



Ganar para regresar a esa zona y que no aumente la distancia con los dos primeros clasificados es el objetivo de los andaluces en el choque, que se jugará con previsión de temperaturas muy bajas.



La escuadra que dirige José Luis Oltra se agarra a sus buenos números en casa, donde ha vencido ocho de sus nueve últimos compromisos, en vísperas de recibir ahora al Tenerife y en la siguiente jornada al Real Valladolid.



El técnico, que no cuenta para el encuentro con sancionados ni lesionados, recupera al medio Ángel Montoro, que regresará al once titular tras no jugar ante el Barcelona B por estar recién salido de una lesión.



No se esperan más cambios en la alineación inicial pese a que Oltra tiene ya a su disposición al danés Andrew Hjulsager y al portugués Salvador Agra, extremos fichados por el Granada el pasado miércoles que podrían contar con minutos durante el partido.



Después de haber sumado solamente un punto en los dos partidos seguidos en el Heliodoro Rodríguez López y de haber logrado dos victorias en las últimas diez jornadas, el Tenerife afronta su visita a Granada con la obligación de ganar para no acercarse más a los puestos de descenso y, sobre todo, seguir soñando con la posibilidad de reengancharse por llegar a la zona alta de la clasificación.



José Luis Martí llega muy cuestionado de Los Cármenes y, de hecho, una derrota o una mala imagen del equipo canario podría provocar un relevo en el banquillo blanquiazul, después de que el técnico balear haya perdido su crédito al frente de la plantilla tinerfeñista.



Se dará la casualidad de que José Luis Martí se convertirá mañana en el segundo entrenador con más partidos al frente del cuadro chicharrero -igualado con Álvaro Cervera-, enfrentándose al técnico que más encuentros ha dirigido en toda la historia blanquiazul, José Luis Oltra.



El entrenador balear deberá hacer dos cambios en la defensa, ya que están sancionados el lateral izquierdo Samuel Camille y el central Jorge Sáenz, aunque no está claro quiénes serán sus sustitutos.



La previsible es que Martí mantenga el rombo en el centro del campo, aunque podría haber modificaciones en la mediapunta con la entrada de Juan Carls Real o en uno de los delanteros, una vez recuperado de su lesión Juan Villar.

Ficha técnica Granada CF: Javi Varas; Víctor Díaz, Chico Flores, Saunier, Alex Martínez; Montoro, Kunde; Pedro, Sergio Peña, Machís; y Adrián Ramos.



CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto Jiménez, Aveldaño, Iñaki; Luis Milla, Bryan Acosta, Aitor Sanz, Juan Carlos; Malbasic y Juan Villar.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Cté. Castellano-Manchego)



Estadio: Los Cármenes.



Hora: 20.30.