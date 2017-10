Un Tenerife fuerte en casa recibe a un Numancia débil como visitante

El Tenerife, que solamente ha dejado escapar dos puntos en su feudo, recibe a un Numancia que como visitante ha mostrado un bajo rendimiento que contrasta totalmente con sus excepcionales resultados como local y que está en los puestos nobles de la clasificación.



El cuadro chicharrero tratará de mantener su buena dinámica como local, tanto en resultados como en juego, con el objetivo de compensar los malos resultados que ha obtenido como visitante en el último tramo de competición, con solamente un punto de doce posibles.



Del Heliodoro Rodríguez López solamente se han escapado dos puntos en lo que va de temporada y fue después de un gol en propia puerta del conjunto blanquiazul, en el tiempo de prolongación, ante el Granada (2-2).



No podrán disputar el partido por lesión el lateral izquierdo Samuel Camille y el delantero italiano Samuele Longo, mientras que Bryan Acosta se incorporado al trabajo con sus compañero, después de la concentración con Honduras, aunque Marti no ha confirmado si jugará este sábado.



El Numancia viaja a Tenerife con la intención de redondear una buena semana y seguir en los puestos nobles de la clasificación, en un partido donde el técnico Jagoba Arrasate tendrá que renovar el once por lesiones y sanciones.



Arrasate ha asegurado que el reto es ganar fuera por primera vez esta temporada, aunque ha destacado que el Tenerife tiene de todo en ataque, tras reforzarse bien este verano, y "en casa es un equipo muy fiable; ya no sólo gana, por momentos arrolla al rival".



"Tienen de todo: copas, oros, espadas, bastos. Tienen de todos los colores arriba. Tienen profundidad, verticalidad, desborde, gol. Habrá que tenerlo en cuenta", ha advertido.



Además ha asegurado que la victoria frente al filial azulgrana ha dado moral a su equipo, que ahora puede redondear la semana en Tenerife.



"Tenemos que competir bien; más allá del dibujo y de las individualidades. No puede ser que en el minuto 2 nos hagan un gol en Zaragoza; faltó contundencia", ha resaltado.



"Si no hacemos un buen partido no vamos a tener ninguna opción ante un rival bueno y que en casa es todavía más potente", ha resaltado.



En cuanto a la doble imagen que está dando el Numancia en función de si juega en casa o fuera, el entrenador ha reconocido que su objetivo es intentar mejorar en los desplazamientos donde, a excepción de en Copa, no se ha encontrado a gusto.



El entrenador ha convocado para el desplazamiento a Tenerife a toda la plantilla disponible, ante las bajas por lesión de Unai Medina, Iñigo Pérez y Julio Álvarez y los sancionados Diamanka y Escassi.



Además ha confirmado que jugarán como mediocentros Larrea y Grego y asegurado que Manu del Moral no está a su 100 por ciento pero que el equipo necesita de su faceta resolutiva.

Ficha Técnica Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Carlos Ruiz, Jorge, Iñaki; Vitolo, Aitor Sanz, Juan Carlos; Tyronne, Malbasic y Casadesús.



Numancia: Aitor Fernández; Markel, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez, Ripa; Larrea, Grego; Nacho, Pere Milla, Dani Nieto; y Manu del Moral.



Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López



Hora: 19:00 (H.C.).