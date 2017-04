El Tenerife busca seguir luchando por el ascenso directo frente a un rival que quiere la permanencia

El Numancia aspira a sumar una nueva victoria, frente al Tenerife, uno de los equipos de la zona noble de la categoría, mientras que el conjunto canario quiere conseguir los puntos necesarios para mantenerse en los puestos de promoción de ascenso.



El Numancia cortó su racha negativa de resultados la pasada jornada en Elche -ocho jornadas sin ganar- y ahora quiere sumar otro triunfo que le permita alcanzar los 46 puntos en la clasificación, prácticamente a un paso de cerrar las cuentas de la permanencia.



Con la confianza que siempre dan las victoria, el equipo soriano buscará ante el Tenerife amarrar los puntos en Los Pajaritos y para ello Arrasate recupera en la convocatoria a jugadores que han estado lesionados en las últimas semanas como el delantero Kike Sola y el lateral izquierdo Ripa. Además regresa uno de los fijos en el once de esta temporada, el centrocampista Marc Mateu.



Las estadísticas dicen que al Numancia se le da bien el Tenerife en su estadio, donde consiguió su última victoria a mediados de febrero frente al Reus, con un solitario gol de Jairo.



Mientras, el equipo de José Luis Martí llega al choque después de haber empatado a tres en el Heliodoro Rodríguez López ante el Girona, en un partido en el que los canarios llegaron a ponerse por delante el marcador a pesar de haber empezado perdiendo 0-2.



A falta de ocho jornadas para acabar la fase regular, la prioridad en la isla es asegurar la plaza en las eliminatorias por el ascenso, puestos que ha ocupado de forma ininterrumpida durante las últimas trece jornadas.



La principal duda en el conjunto blanquiazul pasa por el esquema de juego por el que apostará mañana, ya que podría sustituir a uno de los tres mediocentros por el delantero Anthony 'Choco' Lozano, que acompañaría en el ataque al senegalés Amath.



La baja de Raúl Cámara en el lateral derecho obligará a recomponer la defensa a técnico balear, que podría dar entrada a Edu Oriol, que ha tenido escaso protagonismo esta temporada por sus diferentes lesiones, o desplazar hacia la banda al joven zaguero Jorge Sáenz, que renovó esta semana su contrato hasta el 2020.



Los Pajaritos es un escenario que tradicionalmente no se le ha dado especialmente bien al cuadro chicharrero, que solamente ha logrado una victoria en sus diez visitas oficiales al estadio soriano.

Alineaciones probables: Numancia: Aitor Fernández; Unai Medina, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez, Ripa; Ruiz de Galarreta, Iñigo Pérez; Nacho, Capilla, Marc Mateu; Pablo Valcarce.



CD Tenerife: Dani Hernández; Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Germán Sánchez, Camille; Aitor Sanz, Alberto Jiménez; Suso Santana, Aarón Ñíguez; Choco Lozano y Amath.



Hora: 11:00 (canaria)



Estadio: Los Pajaritos.



Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano).