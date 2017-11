El Tenerife reta la marcha imparable del líder Huesca

El Tenerife, un aspirante a luchar por el ascenso, lanza un reto en El Alcoraz, donde tratará de frenar la imparable marcha del Huesca, líder en solitario de LaLiga 1/2/3 tras encadenar nueve jornadas sin perder.



En la apertura de la sesión del sábado de la decimoquinta jornada, el cuadro aragonés defenderá esa racha y la primera plaza clasificatoria, en la que dispone de un punto de ventaja sobre Osasuna y Numancia.



El cuadro de Rubí es el equipo más en forma y se encuentra invicto en su feudo de El Alcoraz, donde podría jugar Javi Aguilera, que parece recuperado de los problemas que provocaron su sustitución la pasada jornada.



Pese a ello el Tenerife de José Luis Martí, reforzado tras reencontrarse con el triunfo la última jornada frente a la Cultural Leonesa, se presenta con la lógica pretensión de dar un disgusto a los locales. Acude además con la renovación confirmada de Vitolo por al menos una temporada más.



Osasuna y Numancia jugarán el domingo, en ambos casos como locales ante Gimnástic y Alcorcón, respectivamente, cuya situación clasificatoria es cuanto menos inquietante.



Invicto en casa, el cuadro navarro está viviendo un esperanzador inicio de campaña (es el equipo que ha encajado menos derrotas, una), todo lo contrario de la irregularidad mostrada por el bloque madrileño.



El Numancia también se hace fuerte en casa y ahí es donde radica su magnífica situación. No obstante, el Gimnastic, acuciado por la cercanía de la zona de descenso, es un oponente peligroso, como demostró en su última salida, en la que goleó en el José Zorrilla al Valladolid.



El Molinón alberga el último choque de la jornada, un encuentro de altos vuelos y muchas ilusiones, el Sporting-Cádiz, aunque con rachas cruzadas. El cuadro de Paco Herrera, quinto a tres puntos del liderato, lleva dos partidos sin ganar y el equipo andaluz ha vencido los dos últimos.



Zorrilla será el escenario de otro 'clásico', el Valladolid-Oviedo, conjuntos con aspiraciones de luchar por lo máximo pero que no encuentran una marcha regular. Están en la mitad de la tabla igualados a veinte puntos pero con mejor tendencia en el bando carbayón.



Granada y el Lugo, que completan la zona de promoción, actuarán de visitantes, el equipo gallego en Lorca y el andaluz en León ante la Cultura, rivales recién ascendidos que luchan por la supervivencia con todos los recursos posibles.



Otro aspirante a pugnar por los puestos de privilegio, el Rayo Vallecano, recibirá al filial del Barcelona, que ha puntuado siempre en Vallecas, y el Albacete visitará al Reus en plena lucha por encontrar la tranquilidad.



El primer duelo del fin de semana, este viernes, será un atractivo Almería-Zaragoza, encuentro de dos equipos más que necesitados de los puntos en el que Fran Fernández se sentará en el banquillo local tras la destitución de Luis Miguel Ramis.



El conjunto andaluz es antepenúltimo a dos puntos de la salvación tras ocho partidos sin ganar, pese a lo cual Natxo González, técnico zaragocista, no se fía puesto que entiende que puede producirse un "efecto revulsivo" en la escuadra almeriense.



La necesidad de los puntos en el equipo aragonés también es palpable, aunque se tomó un gran respiro la pasada semana con su sufrido triunfo ante el Rayo Vallecano



También habrá un derbi andaluz entre los dos últimos clasificados. El filial sevillista recibirá al Córdoba igualados a diez puntos, a cinco de la salvación.