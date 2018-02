El Tenerife prolonga su buena racha a costa de un dócil Lugo

El CD Tenerife prolonga una semana más una entusiasta redención, tras la llegada al banquillo de Joseba Etxeberría, al derrotar claramente a un batallador pero dócil Lugo que, salvo el tanto anotado, le escasearon bastantes argumentos ofensivos.



Las exigencias institucionales, por un lado, y casi que el apremio clasificatorio, por otro, exigían inicialmente al cuadro chicharrero una deliberada premisa ofensiva, y de hecho lo puso de manifiesto desde el pitido inicial, con un disparo de Juan Villar que, Juan Carlos con algún apuro desvió a córner.



El Lugo se veía con muchísimas dificultades para contener este ímpetu de los locales, que nuevamente en los minutos siete y doce probaron otra vez fortuna, primero Acosta chutó a las manos de Juan Carlos, y poco después Villar cruzó en exceso su tiro.



La primera tentativa lucense resultó letal para la hueste insular, un centro desde la izquierda de Kravets lo aprovechó Fede Vico en el segundo palo para rematar casi que a placer ante la inacción de la zaga local, aunque a renglón seguido otra llegada tinerfeña concluyó con un claro derribo de Leuko a Juan Villar.



Longo, desde el punto de penalti, igualó la contienda en el minuto 20, y dos minutos más tarde volvió a resultar determinante, esta vez se hizo con un balón en la frontal del área, se introdujo en la misma y tras un rechace de un defensor, le llegó el balón a Villar que, con la izquierda, marcó el segundo tanto.



Esta ventaja blanquiazul afianzó aún más sus propósitos, de ahí que continuase en aumentar la diferencia, pero no lo pudo conseguir pese al dominio al que tuvo sometido a un rival gallego que bastante tenía con frenar las diferentes acometidas.



El encuentro se reanudó con un sobresalto para la parroquia local con un disparo de Azeez, pero el oportuno cruce de Aveldaño evitó que su tiro alcanzase la red, mientras que el meta Juan Carlos también evitó que un disparo del local Acosta perforase su marco.



Pero poco pudo hacer el cancerbero visitante en el minuto 59, cuando una jugada entre Alberto y Acosta acabó con un duro disparo del hondureño, que tras tocar en el poste izquierdo el balón se fue hasta el otro palo para que Mula, casi que desde la línea de fondo marcase con la colaboración de un defensor.



Este tercer tanto no satisfizo para nada la intencionalidad local, pero casi que sí que disipó la reacción lucense, que se preocupó más de no mantener los guarismos en contra, y la única que intentó aminorarlos, Jaime se topó con el guante de Dani Hernández.



Ya en la recta final Juan Carlos también estuvo acertado ante un franco disparo de Tayron, todo lo contrario que Longo, que tras recibir de Alberto, envió el balón al lateral de la red en una franca posición. Ficha técnica: 3. CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Aveldaño, Carlos Ruiz, Raúl Cámara; Alberto, Aitor Sanz; Juan Villar (Tayron, min. 73), Acosta (Vitolo, min. 64), Mula (Suso, min. 84); y Longo.



Entrenador: Joseba Etxeberría.



1. CD Lugo: Juan Carlos; Leuko, Bernardo, Luis Muñoz, Kravets; Azeez (Campillo, min. 71), Pita; Irioma (Jaime, min. 55), Cristian Herrera (Albarracín, min. 55), Fede Vico; y Chuli.



Entrenador: Francisco Rodríguez



Goles: 0-1, min. 14: Fede Vico; 1-1, min. 20: Longo, de penalti; 2-1, min. 22: Juan Villar; 3-1, min. 59: Alex Mula.



Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Raúl Cámara, Alberto y Carlos Ruiz, y a Leuko y Albarracín, por parte visitante.



Incidencias: encuentro aplazado correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga 123, de Segunda división, disputado en Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, ante 9.310 espectadores. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del ertzaina Inocencio Alonso García, fallecido recientemente en Bilbao en partido de la UEFA Europa League.