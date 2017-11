El Tenerife busca reencontrarse con la victoria a domicilio frente a un necesitado Sevilla Altético

El Sevilla Atlético, que aún no conoce la victoria, pretende reengancharse al vagón de la permanencia con un triunfo frente al Tenerife, que busca equiparar fuera sus buenos registros en el Heliodoro Rodríguez López.



El filial sevillista, colista de la LaLiga 1/2/3, necesita puntuar para refrendar la mejoría en su juego y lo hará ante un rival que, frente a sus buenos números caseros con tres victorias y otros tantos empates, no acaba de encontrar su mejor versión fuera de casa, donde sólo ha ganado una vez y empatado dos de sus seis salidas.



El Sevilla Atlético, que nunca le ha ganado al Tenerife en sus ocho enfrentamientos, cuenta con la baja por lesión del ariete Carlos Fernández, su máximo realizador, y se agarra al estreno goleador la semana pasada de su otro delantero, Marc Gual, para paliar sus malos números ofensivos (sólo ha marcado siete tantos).



A su vez, el Tenerife afronta el choque después de dos partidos en los que el conjunto blanquiazul se marchó satisfecho por el juego y las ocasiones creadas, pero sin haber podido marcar ningún tanto.



El cuadro chicharrero lleva sin ganar como visitante desde la segunda jornada liguera, aunque ha sumado sendos empates en sus últimos desplazamientos a Oviedo (1-1) y Lorca (2-2).



Ambos equipos presentan bajas sus alineaciones. El Sevilla Atlético cuenta con la de su máximo goleador, Carlos Fernández (baja por lesión). Bilal Boutobba también se perderá el partido ya que el francés ha sido convocado por la selección sub-20 de su país.



El Tenerife cuenta con la baja de Vitolo, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Samuel Camille, Victor Casadesús y Paco Montañés no jugarán debido a que están lesionados.

Ficha Técnica Sevilla Atlético: Juan Soriano; Carmona, Berrocal, Álex Muñoz, Matos; Fede San Emeterio, Carballo; Curro, Olavide, Pozo; y Marc Gual.



Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Iñaki Sáenz; Alberto, Aitor Sanz, Bryan Acosta, Juan Carlos Real; Samuele Longo y Malbasic.



Árbitro: Santiago Varón Aceitón (Comité Balear).



Estadio: Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.



Hora: 17.00 (Canaria).