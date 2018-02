Toni Cruz reconoce que tantos cambios "no hablan muy bien de la planificación"

El director deportivo de la UD Las Palmas, Toni Cruz, ha defendido en la presentación del delantero nigeriano Emmanuel Emenike como séptimo y último refuerzo del equipo que la "transformación" de la plantilla era "necesaria", aunque reconoce que tantos movimientos a los seis meses de empezar la competición "no hablan muy bien de la planificación".



El conjunto grancanario ha realizado un total de quince operaciones, con siete altas y ocho bajas con respecto a la plantilla que en agosto del año pasado inició la temporada 2017-2018 en LaLiga Santander.



La conclusión positiva que extrae Cruz es que en el club han estado "preparados" para satisfacer todo lo que les ha pedido el nuevo entrenador del equipo, Paco Jémez, el cuarto en lo que va de campaña.



A pesar de los muchos movimientos realizados, en la Unión Deportiva piensan que han configurado "un grupo importante", y ahora solo falta que el entrenador le "extraiga rendimiento", aunque para ello necesitarán una "adaptación inmediata" de los nuevos futbolistas que han llegado.



"Estamos satisfechos porque hemos echado el resto al exprimir hasta el último euro de nuestro límite salarial, y ahora esperamos que se alineen todos los planetas para que estas operaciones den sus frutos", ha expresado Cruz.



Además, la Unión Deportiva ha querido guardarse una ficha libre por si necesitase incorporar otro futbolista que se encuentre en paro, y que podría ser extracomunitario al tener una plaza libre para ello, aunque por el momento no tienen pensado cubrirla, según ha asegurado Cruz.



Además, el director deportivo del club ha reconocido que el delantero francés Loïc Rémy, cedido al Getafe, no podrá jugar contra la Unión Deportiva por la conocida como "cláusula del miedo" que, según ha aclarado, no se puede fijar los contratos en términos de prohibición, sino en forma de una penalización económica en caso de que el futbolista fuese alineado contra su equipo de procedencia.



El Getafe, que ascendió esta temporada a Primera División tras ganar la final del 'play-off' al CD Tenerife, visitará Gran Canaria en la antepenúltima jornada liguera en un partido que podría ser decisivo para los objetivos de unos y otros a esas alturas del campeonato.