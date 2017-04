Tyronne, listo para reaparecer tras un mes y medio lesionado

El extremo grancanario Tyronne del Pino, que llegó al Tenerife en el mercado de invierno en calidad de cedido, se ha recuperado de los problemas físicos que le han impedido jugar en el equipo de José Luis Martí durante el último mes y medio y está disponible para reaparecer este domingo frente al Numancia en Los Pajaritos.



"Habrá que esperar para conocer la idea del entrenador, aunque yo me encuentro bien. Llevo algunas semanas paradas, pero las sensaciones son buenas. Los plazos de han cumplido con absoluta normalidad y, si todo termina bien de aquí al final de semana, todo podría pasar", ha resaltado.



Del Pino ha comentado que ahora está "muy centrado en el día a día" y en "acabar lo mejor posible la liga", sobre lo que ha relatado que le gusta sentirse "arropado e importante y disfrutar de continuidad", que espera tener a partir de ahora.



El extremo ha resaltado, en el apartado colectivo, que siempre ha visto al cuadro chicharrero "competir muy bien, dejarse el alma y con una idea clara de juego".



"Hemos logrado puntos muy importantes y triunfos también ante equipos de la zona alta. Cada encuentro es una final, todo está muy igualado y hay que ir con pies de plomo", ha analizado.



Tyronne ha resaltado que en la primera plantilla blanquiazul hay "alternativas inmensas", sobre lo que ha dicho que "la competencia es buena y sana".



"Este equipo ha demostrado que siempre da la cara, y quedó demostrado ante el Girona, el partido se puso cuesta arriba ante el segundo clasificado, ¿y por qué no pensar en alcanzar esa posición? Sabemos que es muy complicado, no nos podemos engañar, pero el Tenerife es capaz de todo", ha asegurado.



El jugador cedido por la UD Las Palmas ha dicho que no firma "nada" porque la competición es "muy igualada" y está seguro de que el equipo "finalizará la competición en una posición privilegiada".



Por otro lado, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso este miércoles un partido de sanción a Raúl Cámara por acumulación de amonestaciones