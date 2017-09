El campeón de la ACB y el ganador de la Eurocopa se miden por un puesto en la final

El Valencia Basket se enfrentará este viernes al Unicaja en la semifinales de la Supercopa de la ACB, en Las Palmas de Gran Canaria, una cita que afronta con tres bajas importantes y sin apenas haber tenido tiempo de trabajar con la plantilla al completo.



El encuentro será el primer partido oficial al frente del equipo valenciano del técnico Txus Vidorreta tras una pretemporada muy irregular que ha acabado con un balance de dos victorias y cuatro derrotas.



Los tres internacionales españoles que han disputado el Eurobasket (Guillem Vives, Joan Sastre y Fernando San Emeterio) no se incorporaron al grupo hasta este mismo martes; el montenegrino Bojan Dubljevic lo hizo el domingo y el francés Antoine Diot no lo ha hecho aún por problemas físicos.



El base va a ser, por molestias en la rodilla izquierda, una de las tres bajas del equipo valenciano para este torneo. Las otras dos serán la del alero gallego Alberto Abalde por una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo y la del Latavious Williams por una fractura por estrés en la tibia derecha.



Para cubrir la ausencia de Diot, el Valencia ha prolongado un mes el contrato del también base Pedro Llompart, que ha realizado la pretemporada con el equipo valenciano.



Para completar la convocatoria, Vidorreta ha citado a Josep Puerto y al islandés Tryggvi Hlinason, ambos del equipo de la Liga EBA.



El técnico espera que la calidad y el buen momento competitivo de Vives, Sastre y San Emeterio permita dar un paso adelante al equipo pese a haber tenido que reducir al mínimo la carga táctica del juego ante la imposibilidad de que la asimilen en tan pocos entrenamientos.



Su presencia, la experiencia de Rafa Martínez y Llompart y los puntos de Erick Green serán las armas valencianas para dar solidez a la línea exterior.



En la línea interior Aaron Doornnekamp, Will Thomas y Tibor Pleiss han completado la pretemporada por lo que parece algo más sencillo acoplar a Dubljevic, que arrastra molestias pero jugará.



El duelo ante el Unicaja será el primero que ambos equipos disputen desde que el pasado 5 de abril disputaran en la Fuente de San Luis el tercer y definitivo encuentro de la final de la Eurocopa.



El Valencia, arropado por un pabellón a reventar, dominó buena parte del choque y entró en el último cuarto con más de diez puntos de ventaja pero una defensa zonal malagueña le bloqueó por completo hasta recibir un parcial de 0-18 que acabó por darle el título al Unicaja.



El durísimo golpe lastró durante semanas al Valencia pero tanto jugadores como el cuerpo técnico aseguraron después que les dio la dureza necesaria para superar complicadas rondas del 'play-off' y proclamarse por primera vez en su historia campeón de la Liga ACB, título que le abrió además las puertas de esta Supercopa.

Por su parte, e l Unicaja ha disputado cuatro ediciones de la Supercopa y nunca se ha alzado con el título: Málaga en 2004 (acabó en tercer lugar); Granada en 2005 (cuarto); y en 2006 y 2015 también en el Martín Carpena y con idéntico resultado (segundo), ante el Tau Cerámica y el Barcelona, respectivamente.



El técnico del Unicaja, Joan Plaza, podrá contar con toda la plantilla tras la incorporación última del escolta serbio Dragan Milosavljevic, uno de los fichajes para esta temporada junto con el escolta finlandés Sasu Salin, los pívots Giorgi Shermadini y James Augustine; y el base estadounidense Ray McCallum.



El encuentro dará comienzo a las 18:30 (hora local) en el Gran Canaria Arena.