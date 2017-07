Valerón: "He aprendido mucho con Manolo Márquez y estoy aquí para ayudar"

El exjugador Juan Carlos Valerón, presentado como ayudante de Manolo Márquez en el primer equipo de la UD Las Palmas, ha dicho que ha "aprendido mucho" con el entrenador catalán en su etapa en el filial y que llega "para ayudar" en el nuevo cuerpo técnico del conjunto amarillo.



El exfutbolista internacional ha recordado que hace poco más de un año estaba todavía jugando con sus compañeros -colgó las botas en 2016- y que, desde entonces, ha seguido vinculado en "otras funciones" dentro del club.



"Lo dije cuando me retiré, que estaba aquí para ayudar en cualquier área. Mi etapa de jugador terminó, pero he seguido vinculado en el fútbol base, en la formación, y ha sido una gran suerte encontrarme con Manolo Márquez, del que he aprendido mucho", ha subrayado el exjugador del Deportivo, tras colaborar con el nuevo técnico del equipo amarillo en Las Palmas Atlético.



Valerón compaginará su función principal como ayudante del entrenador del primer equipo, con el conjunto infantil B de la entidad, que dirigirá la temporada venidera.



Además, el de Arguineguín seguirá ejerciendo como capitán de honor y embajador de la UD Las Palmas, cargos que asumió tras su retirada de los terrenos de juego.



El Flaco completará el cuadro técnico con otros dos antiguos jugadores de Las Palmas, como Francisco Ortiz Paquito y Santi Lampón, éste último como nuevo entrenador de porteros, en sustitución del serbio Zeljko Cicovic.



Por otra parte, el futbolista de Arguineguín, de 42 años, ha declarado que la posible incorporación de Víctor Machín Vitolo al equipo grancanario, hasta enero de 2018, sería "una situación increíble, como un cuento".



A su juicio, el internacional isleño generaría "una gran ilusión", y espera que "se sienta a gusto y ayude" al equipo, siempre que se confirme su llegada a préstamo por el Atlético de Madrid, si es que el equipo rojiblanco se hace con su fichaje, procedente del Sevilla FC, con quien tiene contrato en vigor.