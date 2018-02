Vicente, Calleri y Halilovic esperan "un mal día" del Barça este jueves

Los jugadores de la UD Las Palmas Vicente Gómez, Jonathan Calleri y Alen Halilovic confían en que el FC Barcelona, actual líder de LaLiga Santander, tenga "un mal día" el próximo jueves en el Estadio de Gran Canaria, para que el equipo amarillo tenga alguna opción de no irse de vacío.



Vicente Gómez ha reconocido, en una rueda de prensa conjunta de los tres futbolistas, que la Unión Deportiva "no está dando su mejor nivel", pero existe la "motivación extra" que supone la visita del coloso azulgrana, al que pueden "sorprender".



Vicente ha recordado que, si bien el Barça es "uno de los mejores equipos del mundo", durante la temporada "siempre pierde algún partido", aunque llegue a la isla como el único conjunto invicto y gran dominador de la competición.



"Trataremos de ponérselo muy difícil e ir a por los tres puntos", ha apuntado el capitán del equipo isleño, que espera "un paso adelante" de todos los jugadores para poder salir de los puestos de descenso.



Por su parte, el goleador amarillo esta temporada, Jonathan Calleri, ha dicho que sería un sueño "compartir cancha" con su compatriota Lionel Messi, si finalmente el astro argentino disputa este partido en Gran Canaria.



Calleri ha añadido que Las Palmas y Barcelona son dos equipos "con mucha diferencia económica" pero en el campo serán "once contra once" y saldrán a intentar "hacerles daño".



El croata Alen Halilovic, por su lado, ha indicado que el jueves será "un día especial" para él, al enfrentarse a algunos de sus antiguos compañeros -militó en el filial azulgrana-, y que la Unión Deportiva debe "apretar mucho" al conjunto catalán y, sobre todo, evitar las pérdidas de balón.



"Hay que mantener la posesión y, si generamos ocasiones, tenemos que meterlas, porque ellos con muy poco te hacen gol", concluyó el futbolista internacional croata, quien jugó su primer partido completo de esta temporada el pasado sábado en Leganés.