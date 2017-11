Vicente Gómez: "El Bernabéu es un buen escenario para demostrar nuestros valores"

El jugador de la UD Las Palmas Vicente Gómez ha manifestado que el próximo domingo deberán hacerle un "partido incómodo" y con "posesiones largas" al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, para intentar aprovechar el mal momento local, tras dos derrotas consecutivas.



El centrocampista grancanario ha dicho en conferencia de prensa que no pueden ir "solo a defender", y aunque admite que el rival es ahora un "león herido", después de perder ante Girona y Tottenham, esperan jugar con el tiempo del partido, que el Madrid se ponga "nervioso" y aprovechar las ocasiones que puedan generar.



"Estando al mismo nivel, lo normal es que te ganen, pero tenemos que hacerles un partido largo e incómodo, que sufran, no podemos darles el balón, aunque por momentos nos van a someter e irán a por nosotros porque vienen de dos partidos malos", ha relatado.



Vicente Gómez, tras reconocer que la ausencia de Jonathan Viera por lesión es "muy importante", espera que la Unión Deportiva haga "un partido muy completo" y cometa "pocos errores" para tener opciones de sacar algo positivo del coliseo blanco, aunque cree que el Madrid pensará que no hay "mejor partido" que el del domingo para volver a ganar.



"El Bernabéu es un buen escenario para demostrar nuestros valores, la temporada pasada hicimos un gran partido (3-3), con mucho desparpajo, y queremos repetirlo, pero quizá ahora vayamos con la idea de reencontrarnos con nosotros", ha asegurado el volante isleño ante los periodistas.



Con respecto a la delicada situación del equipo, después de seis derrotas consecutivas, cuatro de ellas con el nuevo entrenador, Pako Ayestarán, Vicente Gómez cree que saldrán "adelante" porque están "a tiempo", pero para ello deben corregir la vulnerabilidad defensiva. "Tenemos que cerrar ese grifo abierto, con tantos goles en contra", ha expresado.



Además, Vicente es "optimista por naturaleza" y se agarra, por ejemplo, a que "los veintidós equipos de Segunda se cambiarían ahora mismo por nosotros, y los dos que tenemos por debajo en la clasificación -Málaga y Alavés- también".